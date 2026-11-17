Cùng dự Hội thảo có đại diện Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường Công an nhân dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an; đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế nhấn mạnh, trong tiến trình phát triển đất nước, kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là khu vực kinh tế năng động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân từng bước được nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn, thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ chỗ được thừa nhận và tạo điều kiện phát triển, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khẳng định: Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân nước ta đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay, nước ta đã có một số tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn, hoạt động đa ngành nghề, có khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế, khu vực. Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của kinh tế tư nhân trong đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trung tướng Vũ Thanh Chương và Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang chủ trì Hội thảo.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã xác định kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đây là định hướng quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân phát huy tiềm năng, thế mạnh, đóng góp vào việc hình thành các động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế... Theo đó, an ninh kinh tế cần được bảo đảm trong mối liên hệ chặt chẽ với các lĩnh vực an ninh khác, gắn bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Tại Hội thảo, với tinh thần khoa học, trách nhiệm, khách quan, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm an ninh kinh tế gắn với phát triển kinh tế tư nhân; đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập và nhận diện các nguy cơ, thách thức trong bối cảnh mới.

Trên cơ sở đó, Hội thảo góp phần thống nhất nhận thức, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế, phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an khẳng định, kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Việc phát triển kinh tế tư nhân dựa trên tư duy đột phá nhằm giữ vững quyền tự chủ chiến lược và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Sự phát triển này được xây dựng trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đúc kết từ thực tiễn 40 năm đổi mới, hội nhập quốc tế.

Nhằm tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh, bền vững, Trung tướng Vũ Thanh Chương nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Trong đó, đổi mới tư duy, hành động, khơi dậy khát vọng dân tộc và quán triệt sâu sắc Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân phải là lực lượng tiên phong trong tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh...

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân cấp mạnh mẽ hơn về cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả. Chủ động nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cấp cơ sở, đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.

Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo, quản lý và điều hành của cấp ủy, chính quyền; phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, bôi nhọ, hạ uy tín doanh nghiệp. Bảo vệ và củng cố thương hiệu Việt Nam.

Vấn đề bảo vệ an ninh kinh tế tư nhân phải trở thành một trụ cột quan trọng trong việc xây dựng học thuyết an ninh quốc gia của Việt Nam. Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh kinh tế tư nhân vững mạnh, chính quy và hiện đại. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo và nhận diện sớm các rủi ro, tham mưu, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh trong bối cảnh và điều kiện mới...