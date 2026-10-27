Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Người dân cần chủ động trang bị thêm thiết bị PCCC để đảm bảo an toàn.

Để phòng ngừa cháy, nổ xảy ra, cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) khuyến cáo các cơ sở kinh doanh và Nhân dân thực hiện nghiêm túc một số biện pháp sau:

1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định an toàn về PCCC và CNCH, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, khắc phục triệt để các nguy cơ mất an toàn về PCCC.

- Xây dựng, củng cố lực lượng PCCC cơ sở; lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; trang bị phương tiện chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH để xử lý hiệu quả ngay từ khi đám cháy mới phát sinh. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, phương án chữa cháy, thoát nạn cho người và di chuyển tài sản ra khỏi đám cháy.

2. Đối với hộ gia đình

- Không câu móc, đấu nối, luồn trực tiếp dây điện qua mái lá, mái tôn, vách ngăn làm bằng vật liệu dễ cháy. Thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện, khắc phục kịp thời những hỏng móc, ẩm ướt tránh để chạm, chập điện gây cháy.

- Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn; hạn chế sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện trên cùng một đường dây dẫn điện hoặc trong cùng một ổ cắm để tránh hiện tượng quá tải gây cháy.

- Không sạc xe điện, máy tính, điện thoại qua đêm. Khi đun nấu phải có người lớn trông coi cẩn thận; nếu dùng bếp gas phải thường xuyên kiểm tra van xả, ống dẫn gas đề phòng bị hở làm rò rỉ khí gas; khi đun nấu xong phải đóng van xả gas và tắt bếp.

- Bố trí nơi thờ cúng cách xa các vật liệu dễ cháy. Đèn, lư hương phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy; đốt vàng mã phải có người trông coi. Trước khi rời khỏi nhà hoặc trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt hết lửa và các thiết bị điện không cần thiết.

- Không dự trữ xăng, dầu trong nhà ở, trường hợp cần thiết phải dự trữ thì chỉ để số lượng ít nhất và đặt ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. Để xe ôtô, xe máy và dụng cụ có xăng, dầu phải cách xa bếp đun nấu, nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Mỗi hộ gia đình phải tự trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay; trang bị dụng cụ chứa nước, xô, thùng để phục vụ chữa cháy; trang bị các dụng cụ phá dỡ thô sơ để tạo lối thoát nạn cần thiết, phổ biến, hướng dẫn cho mọi người trong gia đình biết sử dụng thành thạo dụng cụ chữa cháy đã được trang bị.

3. Đối với việc đốt dọn rác, rơm rạ, cỏ khô

- Thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy lan, phát quang cỏ dại xung quanh cơ sở, nhà ở, nơi làm việc; thu dọn rơm, rạ, cỏ khô tạo khoảng cách an toàn PCCC.

- Đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rát thải bừa bãi. Rác thải có nguy cơ phát sinh nhiệt như than tổ ong, tro bếp còn tàn lửa cần được tưới nước để không còn nguồn nhiệt có thể gây cháy ở nơi tập kết rác.

- Đối với các khu đất trống, có nhiều cỏ khô; bãi tập kết phế liệu cần có biện pháp thu dọn tạo khoảng cách với các cơ sở sản xuất, khu dân cư, tránh để tình trạng rơm rác, cỏ khô làm mồi lửa gây cháy lan.

- Không hàn, cắt kim loại, đốt bỏ phế liệu, cỏ khô trong khu vực thu mua, tập kết phế liệu; các loại phế liệu có khả năng phát sinh nhiệt như bình ắc quy, ống quẹt gas hoặc thiết bị có pin phải tập kết riêng, xa khu vực có phế liệu dễ cháy.

- Không đốt rơm, rạ, cỏ khô lúc có gió lớn; đốt rác phải bố trí ở nơi trống trải, cách xa các vật dễ cháy khác; phải có biện pháp phòng, phòng cháy lan; khi đốt phải cử người canh lửa và chuẩn bị sẵn phương tiện, dụng cụ chữa cháy như bình chữa cháy, xô nước, vòi nước khi đốt xong phải dập tắt tàn tro.

Người dân khi phát hiện hành vi đốt rơm, rạ, cỏ khô mà không bảo đảm an toàn hoặc nếu đám cháy có nguy cơ gây cháy lan ảnh hưởng đến cơ sở, hộ gia đình lân cận thì thông báo ngay cơ quan công an hoặc Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 và tham gia tổ chức chữa cháy.