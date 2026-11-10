Một số tuyến đường giao thông sạt lở, ngầm tràn bị chia cắt do mưa lớn

Một số ngầm tràn tại xã Kim Ngân nước to, chảy xiết - Ảnh: Ban CHQS xã Kim Ngân

Theo đó, tại xã Đakrông có 6 điểm ngầm tràn ngập từ 2-2,5m, gồm: Tràn Ly Tôn (thôn Ly Tôn); cầu tràn Chân Rò (thôn Chân Rò); tràn Đá Đỏ và tràn Tà Rẹc (thôn Pa Nang); tràn Làng Cát (thôn Làng Cát); tràn Tà Lêng (thôn Xa Lăng).

Tại xã Kim Ngân, Quốc lộ 9C tại Km28 bị sạt lở bao trùm lên mặt đường, phương tiện không lưu thông được. Các ngầm Km25 thuộc bản Khe Giữa, Km14 thuộc bản Ngân Thủy, ngầm Cụm Còi nước to và chảy xiết, các bản bị cô lập.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 9/11, tàu Seatrek (quốc tịch Singapore), do ông Shaik Abdulsamad Abdul làm thuyền trưởng, trên tàu gồm 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch; tàu nhập cảnh ngày 22/10, đến 19 giờ ngày 5/11 cập cầu cảng và bốc dỡ hàng hóa tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Quá trình neo đậu, do gió to, sóng lớn bị đứt hệ thống dây buộc tàu vào bờ (giữa thân tàu), chỉ còn dây néo ở mũi và lái.

Một số ngầm tràn tại xã Kim Ngân nước to, chảy xiết - Ảnh: Ban CHQS xã Kim Ngân

Hiện, Đồn Biên phòng Roòn đã triển khai lực lượng phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại Cảng than nhiệt điện tăng cường gia cố thêm dây neo để bảo đảm an toàn cho tàu. Hiện tại, các lực lượng đã khắc phục xong dây neo, tàu đang duy trì nổ máy. Được biết, trên địa bàn toàn tỉnh có tổng số 8.623 phương tiện/24.195 lao động. Các phương tiện đã nắm được thông tin về diễn biến gió mạnh trên biển.

Về tình hình an toàn hồ, đập, hiện, tổng dung tích trữ của 35 công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình quản lý đạt khoảng 359,92 triệu m3, tương đương 90,74% dung tích thiết kế. Tổng dung tích trữ của 17 công trình do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý đạt khoảng 141,39 triệu m3, tương đương 76,54% dung tích thiết kế. Dung tích của 220 công trình do địa phương quản lý đạt khoảng 69,19 triệu m3, tương đương 86,02% dung tích thiết kế.

Quốc lộ 9C bị sạt lở tại Km28 - Ảnh: Ban CHQS xã Kim Ngân

Đến nay, các địa phương, đơn vị đã kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nhằm phát hiện và khắc phục, sửa chữa, tu bổ kịp thời các hư hỏng. Đồng thời xây dựng, rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đối với các hồ, đập; phương án hộ đê tại các khu vực xung yếu đối với các tuyến đê, kè để chủ động trong công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Hiện, các đơn vị, địa phương đã triển khai lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, lực lượng dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ; bố trí phương tiện, trang thiết bị, vật tư cần thiết, sẵn sàng tiếp cận, hỗ trợ, cứu trợ người dân tại các khu vực bị ngập sâu, cô lập, chia cắt, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; kiểm tra các tuyến giao thông, cầu, cống, ngầm, tràn, khu vực thường xuyên ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng, kiểm soát người và phương tiện khi có mưa, lũ; kiên quyết không để người dân qua lại tại các khu vực không bảo đảm an toàn…