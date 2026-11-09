Một số tiêu chuẩn áp dụng trong tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15, Luật số 14/2026/QH16; các nghị định, thông tư quy định, hướng dẫn thi hành Luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về công tác tuyển quân, việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự được tiến hành theo yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng của từng lực lượng, đơn vị và đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Công dân nữ có nguyện vọng tham gia nghĩa vụ quân sự cần tìm hiểu kỹ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Ảnh: qdnd.vn

Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn chung như đối với công dân nam, công dân nữ phải có đơn tự nguyện nhập ngũ và đáp ứng những tiêu chuẩn riêng.

Cụ thể, về sức khỏe, công dân nữ được tuyển chọn phải đạt sức khỏe loại 1 hoặc loại 2 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP. Chiều cao phải từ 1,60m trở lên; chưa có chồng, chưa có con; ngoại hình cân đối, quân dung tươi tỉnh. Đối với công dân nữ có năng khiếu, việc tuyển chọn thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng.

Về trình độ chuyên môn kỹ thuật, công dân nữ phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên; trong đó, ưu tiên những người tốt nghiệp các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của Quân đội. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để lựa chọn, bố trí chiến sĩ nữ vào các vị trí công tác phù hợp với chuyên môn được đào tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Việc tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự được tiến hành trên tinh thần tự nguyện, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định. Vì vậy, công dân cần phân biệt giữa việc đăng ký, bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ với việc được tuyển chọn chính thức. Có đơn tự nguyện và đáp ứng các tiêu chuẩn ban đầu chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn được gọi nhập ngũ. Cơ quan chức năng còn căn cứ chỉ tiêu, nhu cầu sử dụng và kết quả kiểm tra, phúc tra các tiêu chuẩn để quyết định tuyển chọn.

Để bảo đảm công tác tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ nữ, Bộ Quốc phòng giao Quân khu 7 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm; tổ chức tiếp nhận, phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ nữ chặt chẽ, đúng quy định và báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng (qua Cục Quân lực) để theo dõi, chỉ đạo.

Công dân nữ có nguyện vọng thực hiện nghĩa vụ quân sự cần chủ động tìm hiểu các quy định, đối chiếu điều kiện bản thân và chuẩn bị đơn tự nguyện nhập ngũ cùng các giấy tờ liên quan. Đồng thời, liên hệ ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ và thời gian đăng ký. Trong quá trình thực hiện, cần kê khai trung thực thông tin cá nhân, trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp và tình trạng sức khỏe; phối hợp với cơ quan chức năng khi được yêu cầu kiểm tra, xác minh, khám sức khỏe.

Đối với các trường hợp có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn hoặc năng khiếu phù hợp với nhu cầu của Quân đội, cần chủ động cung cấp đầy đủ hồ sơ để cơ quan tuyển quân xem xét. Việc chuẩn bị chu đáo, nắm chắc quy định và thực hiện đúng hướng dẫn sẽ giúp công dân thuận lợi trong quá trình đăng ký, tuyển chọn, góp phần bảo đảm chất lượng chiến sĩ nữ được tuyển vào Quân đội.