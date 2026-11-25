Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.556,33 USD (cập nhật lúc 06:01:57 25/11/2026), giảm 2,60% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 94,89 USD/ounce.

Giá vàng trong nước có xu hướng ổn định.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh. Theo Reuters, giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thể thắt chặt chính sách tiền tệ với khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát của Mỹ. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong thời gian tới.

Phát biểu đầu tuần này, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết, tình trạng lạm phát cao dai dẳng tiếp tục hướng Fed tới việc thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời nhấn mạnh tốc độ nâng lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp được công bố.

Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao để thực hiện mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25/11.

Ông Bas Kooijman, Giám đốc điều hành kiêm nhà quản lý tài sản tại DHF Capital S.A nhận định, những tín hiệu cứng rắn từ Fed hồi tuần trước được đưa ra trùng thời điểm cổ phiếu nhóm ngành trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo, khiến giới đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ và huy động tiền mặt.

Theo ông, một phần áp lực này hiện đã dịu bớt, dù vàng vẫn có thể tiếp tục chịu sức ép trước kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ.

Trong nước, chốt phiên 24/11, giá vàng miếng hầu hết các thương hiệu “đứng yên”. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI, PNJ tiếp tục giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, niêm yết ở mức 129,7 - 135 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng nhẫn biến động không đồng nhất, giá bán ra cao nhất ở mức 134,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, SJC và PNJ giữ nguyên, lần lượt giao dịch ở mức 128,8 – 134,8 triệu đồng/lượng và 127 – 132,5 triệu đồng/lượng; DOJI và Phú Quý đều tăng 200.000 đồng/lượng, lần lượt giao dịch ở mức 130 - 135 triệu đồng/lượng và 129,7 – 133,7 triệu đồng/lượng.

Trước những biến động khó lường của giá thế giới, hầu hết các doanh nghiệp đều duy trì chênh lệch chiều mua vào và bán ra ở mức rất cao, phổ biến từ 5 - 5,5 triệu đồng/lượng.

Đỉnh điểm của sự chênh lệch này gọi tên sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 - 5 chỉ) khi khoảng cách hai chiều lên tới 6 triệu đồng/lượng.

Đặt trong bối cảnh giá vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới quy đổi tới hơn 20 triệu đồng/lượng, biên độ 6 triệu đồng này đồng nghĩa với việc người dân sẽ lập tức gánh chịu một khoản lỗ tạm tính khổng lồ ngay tại thời điểm hoàn tất giao dịch tại cửa hàng.

Thay vì bị cuốn vào hiệu ứng sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) để mua đuổi trong những nhịp tăng nóng, hay mạo hiểm sử dụng vốn vay và đòn bẩy tài chính, người mua cần đặt ưu tiên bảo toàn vốn lên hàng đầu.