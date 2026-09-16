Một số thông tin về kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu với bảo hiểm y tế học sinh-sinh viên

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh trong lễ khai giảng năm học 2025-2026. (Ảnh minh họa: THẾ ANH)

Trích lại 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế của học sinh-sinh viên để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

Theo Hướng dẫn liên sở thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Điều 62 Chương X Nghị định 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 188/2025/NĐ-CP), cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp được trích lại 5% số tiền đóng bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi và học sinh-sinh viên để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Kinh phí được trích chuyển thực hiện theo số tiền thực tế thu, nộp và bảo đảm quản lý, sử dụng, quyết toán đúng mục đích, đúng quy định.

Kinh phí được trích chuyển cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo số tiền bảo hiểm y tế thực tế thu, nộp và theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng nội dung chi và theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, tài chính và các quy định có liên quan.

Điều kiện được trích chuyển kinh phí ban đầu cho cơ sở giáo dục

Căn cứ Điều 63 Chương X Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trừ cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này) được cấp kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, cơ sở giáo dục phải bố trí ít nhất một nhân viên y tế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm theo Điều 19 Luật Khám bệnh, chữa bệnh, đã hoàn thành chương trình đào tạo theo Thông tư 28/2023/TT-BYT. Nhân viên thực hiện công tác y tế tại cơ sở giáo dục gồm:

Người có trình độ chuyên môn y tế đạt chuẩn (có văn bằng y sĩ, bác sĩ) đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học hoặc khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ bắt buộc. Được thực hiện các kỹ thuật, danh mục chuyên môn theo Phụ lục I và được thực hiện tiêm (chích), lấy mẫu xét nghiệm (máu, nước tiểu, dịch tiết) theo chỉ định; được khám phát hiện sớm, xử trí ban đầu và tư vấn người bệnh chuyển đến cơ sở y tế trong trường hợp cần thiết đối với các bệnh quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BYT.

Người có trình độ chuyên môn y tế nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, Thông tư số 33/2021/TT-BYT và không có văn bằng y sĩ, bác sĩ thì bắt buộc phải hoàn thành khóa đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; chỉ được khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BYT và được thực hiện tiêm, lấy mẫu xét nghiệm khi có chỉ định của người được phép hành nghề.

Người không có trình độ chuyên môn y tế được giao nhiệm vụ, không có văn bằng, chuyên môn về y tế nhưng được cơ quan, đơn vị, nhà trường phân công thực hiện công tác y tế thì bắt buộc phải tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định (như đào tạo y tế lao động hoặc nghiệp vụ y tế trường học 40 giờ). Chỉ được thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong giới hạn phạm vi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BYT và thực hiện tiêm, lấy mẫu xét nghiệm khi có chỉ định của người có thẩm quyền.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, phân công cụ thể người thực hiện công tác y tế trường học và bảo đảm người được giao nhiệm vụ được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với phạm vi hoạt động được phép thực hiện.

Thứ hai, cơ sở giáo dục phải có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện sơ cứu, cấp cứu và xử trí ban đầu đối với học sinh khi bị tai nạn, thương tích hoặc mắc các bệnh thông thường trong thời gian học tập tại cơ sở giáo dục; đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Đồng thời đã đóng đủ tiền bảo hiểm y tế trong kỳ (ngoại trừ các cơ sở giáo dục mầm non).

Định kỳ 3 tháng/6 tháng/12 tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chuyển số tiền quy định tại điểm này cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tổng hợp vào quyết toán Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hoạt động chi chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ gồm các nội dung cụ thể dưới đây:

Chi mua thuốc, thiết bị y tế, trang thiết bị, vật tư phòng y tế, dụng cụ, công cụ, hóa chất phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ em, học sinh, sinh viên, các đối tượng do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường trong thời gian học, làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chi mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Chi mua tài liệu phục vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe, hoạt động phòng ngừa dịch bệnh, vệ sinh phòng bệnh và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Về thanh toán, quyết toán kinh phí, đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện hạch toán các khoản chi khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chi phí thực hiện công tác y tế tại cơ sở và quyết toán với đơn vị quản lý cấp trên theo quy định hiện hành;

Đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập thực hiện hạch toán các khoản chi khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chi phí của cơ sở và quyết toán với đơn vị cấp trên (nếu có);

Cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp kinh phí chi cho khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định này có trách nhiệm sử dụng cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm thuốc, thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, không được sử dụng vào các mục đích khác, số kinh phí được cấp đến cuối năm chưa sử dụng hết, được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sử dụng, tổng hợp, báo cáo việc quản lý, sử dụng kinh phí trong báo cáo kết quả hoạt động hằng năm và không phải quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chuyển tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu phát sinh trong năm tài chính chậm nhất ngày 31/1 năm sau. Nếu cơ sở giáo dục không nộp hồ sơ điều kiện theo thời gian quy định (hằng năm, trước ngày 31/10) cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì sẽ không được chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.