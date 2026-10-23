Một số quy định mới về hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ

Mua, bán vàng từ 5 triệu đồng trong ngày phải chuyển khoản. Ảnh minh họa

Ngày 16/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 390/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP, ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP với một số điểm đáng chú ý:

1. Việc thanh toán mua, bán vàng

Từ ngày 16/10/2026, các giao dịch thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện bằng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ không phải là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước ngày 16/10/2026 không còn là điều kiện để tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân vẫn phải chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, thuế, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan.

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