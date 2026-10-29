Một số quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hiện hành, các nội dung chủ yếu về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

Lập Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động và danh sách lao động làm các công việc tương ứng theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ LĐ-TB&XH.

Một khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Công ty Cổ phần Quốc tế BHL Group thực hiện.

Thực hiện thống kê, phân loại lao động làm các công việc theo danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động; thành lập hội đồng an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 38 Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Khoản 1 Điều 75 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Thành lập mạng lưới an toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động; xây dựng phương án xử lý sự cố và tổ chức diễn tập theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động và lập sổ cấp phát, theo dõi.

Xây dựng nội quy, quy trình làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc; việc niêm yết các bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động nguy hiểm, độc hại theo quy định tại Điều 24 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 24/2022/TT- BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐ-TB&XH.

Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người quản lý; người lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động; Điều 18, 19 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; Khoản 5 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH về sửa đổi Điều 17 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Bố trí cán bộ làm công tác y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực để chăm sóc sức khỏe người lao động; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; thực hiện biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại.

Quan trắc môi trường lao động là điều kiện bắt buộc tại các doanh nghiệp.

Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động 01 lần/năm đối với lao động làm công việc bình thường; khám sức khỏe định kỳ ít nhất 06 tháng/lần đối với lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của người lao động theo quy định tại Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế .

Thực hiện lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động và hồ sơ theo dõi người lao động bị bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 4,5,6 Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Thống kê tổng số các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng.

Tổ chức quan trắc môi trường lao động; Bố trí lối thoát hiểm; Lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm.

Một số hành vi vi phạm và xử lý vi phạm hành về an toàn, vệ sinh lao động

Nghị định số 283/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/9/2026).

Điều 35. Vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Phạt tiền đối với hành vi không kiểm định trước khi đưa vào sử dụng hoặc không kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động: Mức xử phạt từ 20 triệu đồng đến 75 triệu đồng đối với vi phạm từ 01 đến 21 máy, thiết bị, vật tư trở lên.

Mức xử phạt đến 75 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã thực hiện kiểm định nhưng kết quả kiểm định không đạt yêu cầu.

Điều 36. Vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật, hoặc thỏa thuận với tổ chức hoạt động huấn luyện không huấn luyện mà nhận kết quả huấn luyện hoặc sử dụng người lao động không được cấp thẻ an toàn theo quy định của pháp luật làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trước khi bố trí làm công việc này, mức phí cao nhất đến 50 triệu đồng.

Điều 38. Vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động

Phạt tiền đến 40 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động theo quy định của pháp luật.