Một số phường khu vực phía nam tỉnh ngập cục bộ do mưa lớn

Từ đêm 22 đến chiều 23-9, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường, khu dân cư tại các phường phía nam tỉnh bị ngập cục bộ. Tại những vị trí trũng thấp, nước dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 23-9, trên các tuyến đường Thống Nhất, Ngô Gia Tự, Trường Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai… thuộc phường Phan Rang và Ninh Chử xuất hiện một số điểm ngập. Phần lớn các đoạn ngập có mực nước khoảng 10 - 20 cm; riêng một số vị trí trũng thấp, nước ngập từ 30 - 50 cm. Nhiều người đi xe máy phải di chuyển chậm qua khu vực ngập; một số phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt xe hoặc quay đầu tìm đường khác.

Hẻm 29 đường Trường Chinh, phường Ninh Chử bị ngập nặng sau nhiều giờ mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Nhiều xe máy bị chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Trường Chinh, người dân phải dắt bộ.

Tại đường Trường Chinh, nước ngập tại một số đoạn trũng thấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Tình trạng ngập cục bộ cũng xảy ra tại một số hẻm dân cư. Ở hẻm 29 đường Trường Chinh, sau nhiều giờ mưa lớn, nước dâng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Chị Trần Thị Hoa, người dân sống tại khu vực này, cho biết mỗi khi mưa lớn, hẻm thường bị ngập, xe máy đi qua dễ bị chết máy.

Tại hẻm 49/11 đường Ngô Gia Tự, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ. Một số hộ dân ở những vị trí thấp đã chủ động đưa xe máy, đồ đạc lên cao để đề phòng nước tiếp tục dâng.

Một đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ngập cục bộ sau mưa lớn.

Trước tình hình mưa lớn, Công an các phường đã chủ động nhắn tin cảnh báo người dân, đề nghị hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ khi cần hỗ trợ, nhất là khi nước dâng cao hoặc xảy ra tình huống nguy hiểm. Lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi những khu vực có nguy cơ ngập sâu để kịp thời hỗ trợ người dân.

Đến chiều 23-9, mưa vẫn tiếp diễn. Người dân được khuyến cáo theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập sâu và chủ động bảo đảm an toàn cho người, tài sản và phương tiện.