Một số nội dung trong Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Kết luận số 107-KL/TW

HĐND thành phố Hà Nội quy định hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội cho trẻ em bị xâm hại, mất nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn hoặc bị tai nạn thương tích nghiêm trọng. Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, cận nghèo cũng được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, tiền ăn và đi lại.