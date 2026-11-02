Một số nội dung cốt lõi giúp người gửi tiền hiểu về chính sách Bảo hiểm tiền gửi

Chính sách bảo hiểm tiền gửi có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Chính sách Bảo hiểm tiền gửi giúp người dân an tâm hơn khi gửi tiền, đồng thời góp phần nâng cao niềm tin vào hệ thống tài chính - ngân hàng.

Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/5/2026 đã tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc bảo vệ người gửi tiền, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi và phát huy vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong hệ thống an toàn tài chính quốc gia.

Việc nắm rõ những nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi sẽ giúp người gửi tiền hiểu rõ quyền lợi được bảo vệ, chủ động tiếp cận thông tin và an tâm hơn khi gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Chính sách Bảo hiểm tiền gửi giúp người dân an tâm hơn khi gửi tiền.

Phạm vi tiền gửi được bảo hiểm

Theo quy định, người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật.

Việc xác định rõ phạm vi tiền gửi được bảo hiểm giúp người gửi tiền hiểu được quyền lợi của mình và lựa chọn hình thức gửi tiền phù hợp.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025, các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi của cá nhân phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông qua việc tham gia bảo hiểm tiền gửi, các tổ chức này thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoản tiền gửi theo quy định, góp phần bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền. Người dân nên chủ động nhận biết tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để an tâm gửi tiền, bằng việc kiểm tra Biểu tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi công khai tại điểm giao dịch hoặc trên website, ứng dụng mobile banking của tổ chức (nếu có), kiểm tra thông tin qua các chứng từ giao dịch.

Phí bảo hiểm tiền gửi

Phí bảo hiểm tiền gửi là khoản tiền mà tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để bảo hiểm cho tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức đó. Đây là nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định pháp luật, người gửi tiền không phải đóng phí bảo hiểm tiền gửi.

Quy định này thể hiện tính chất của chính sách bảo hiểm tiền gửi: tạo lập cơ chế bảo vệ người gửi tiền thông qua trách nhiệm của tổ chức nhận tiền gửi và hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tài chính - ngân hàng.

Hạn mức chi trả tiền bảo hiểm

Khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, người gửi tiền sẽ được nhận khoản tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức chi trả tiền bảo hiểm theo quy định. Theo Thông tư số 05/2026/TT-NHNN, hiệu lực thi hành từ ngày 13/7/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng đối với toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Trong trường hợp đặc biệt, để bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, trật tự, an toàn xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định hạn mức chi trả tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền

Trong thời hạn tối đa 45 ngày kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi hoặc ủy quyền cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khác thực hiện theo quy định pháp luật.

Theo quy định, nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm phát sinh kể từ một trong các thời điểm: Thứ nhất, phương án phá sản tổ chức tín dụng được phê duyệt hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản xác định chi nhánh ngân hàng nước ngoài mất khả năng chi trả tiền gửi cho người gửi tiền. Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và tổ chức tín dụng đó có lỗ lũy kế lớn hơn 100% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Thứ ba, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc trả tiền bảo hiểm theo quy định pháp luật.

Nắm vững những nội dung cốt lõi của chính sách bảo hiểm tiền gửi giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, vai trò của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và cơ chế bảo vệ tiền gửi theo quy định pháp luật. Mỗi người gửi tiền nên chủ động tìm hiểu chính sách bảo hiểm tiền gửi để nâng cao nhận thức tài chính, bảo vệ quyền lợi của bản thân, góp phần xây dựng niềm tin vào hệ thống tài chính - ngân hàng.