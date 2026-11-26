Nhiều yếu tố có thể khiến du khách bị yêu cầu kiểm tra bổ sung hoặc phải chờ đợi lâu hơn khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay, cửa khẩu quốc tế. Theo cơ quan quản lý biên giới Mỹ và Canada, những trường hợp này thường liên quan đến tính hợp lệ của giấy tờ, thông tin khai báo, lịch sử xuất nhập cảnh hoặc các vấn đề cần xác minh về an ninh.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến có thể khiến du khách bị giữ lại khi nhập cảnh.

GIẤY TỜ NHẬP CẢNH KHÔNG HỢP LỆ HOẶC CÓ SAI SÓT

Đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến du khách bị giữ lại tại cửa khẩu. Hộ chiếu hết hạn, bị hư hỏng, visa không còn hiệu lực, sử dụng sai loại visa hoặc không đáp ứng điều kiện nhập cảnh của quốc gia đến đều có thể dẫn đến việc kiểm tra bổ sung.

Đặc biệt, việc sử dụng hộ chiếu, thị thực hoặc dấu kiểm chứng giả mạo có thể khiến hành khách bị ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong một số trường hợp, dù giấy tờ nhìn bề ngoài hợp lệ, thông tin trên hộ chiếu vẫn có thể không khớp với dữ liệu điện tử của cơ quan xuất nhập cảnh. Vì vậy, du khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ trước khi khởi hành.

MỤC ĐÍCH CHUYẾN ĐI KHÔNG PHÙ HỢP VỚI LOẠI VISA

Visa du lịch thường được cấp cho mục đích tham quan, nghỉ dưỡng hoặc thăm thân ngắn hạn. Nếu du khách sử dụng visa du lịch nhưng có dấu hiệu sang làm việc trái phép, kinh doanh không đúng quy định hoặc thực hiện các hoạt động không phù hợp với diện visa, cơ quan xuất nhập cảnh có thể yêu cầu giải trình.

Mục đích chuyến đi thực tế không phù hợp với mục đích nhập cảnh theo loại thị thực đã được cấp.

Những dấu hiệu có thể khiến nhân viên xuất nhập cảnh chú ý bao gồm: Không giải thích rõ ràng mục đích chuyến đi; có kế hoạch làm việc nhưng không có giấy tờ phù hợp; khai báo mục đích du lịch nhưng thông tin về nơi lưu trú hoặc người đón không thống nhất; thường xuyên nhập cảnh với thời gian lưu trú dài bất thường; có dấu hiệu sử dụng visa không đúng mục đích.

Cơ quan biên giới có thể xem xét cả mục đích thực tế của chuyến đi, thay vì chỉ căn cứ vào việc visa còn thời hạn hay không.

LỊCH SỬ XUẤT NHẬP CẢNH CÓ DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG

Những du khách từng lưu trú quá hạn, vi phạm điều kiện visa, làm việc trái phép hoặc bị từ chối nhập cảnh trước đó có thể phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ hơn.

Ngoài ra, việc liên tục nhập cảnh vào một quốc gia, ở lại gần hết thời hạn cho phép rồi nhanh chóng quay lại cũng có thể khiến nhân viên xuất nhập cảnh nghi ngờ người đó đang cư trú thực tế tại nước sở tại thay vì chỉ đi du lịch.

Tuy nhiên, lịch sử đi lại nhiều không tự động đồng nghĩa với vi phạm. Cơ quan chức năng thường cần xem xét tổng thể hoàn cảnh, mục đích và các thông tin liên quan.

KHÔNG CHỨNG MINH ĐƯỢC KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH

Một số quốc gia yêu cầu du khách chứng minh đủ khả năng chi trả cho thời gian lưu trú, bao gồm tiền ăn uống, khách sạn, đi lại và các chi phí phát sinh.

Nếu không có giấy tờ chứng minh tài chính phù hợp, không xác định được nơi lưu trú hoặc không có kế hoạch rời khỏi quốc gia đến, hành khách có thể bị yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Các giấy tờ nên chuẩn bị gồm: Xác nhận đặt phòng khách sạn hoặc địa chỉ nơi lưu trú; vé máy bay khứ hồi hoặc vé đi tiếp; sao kê ngân hàng, thẻ thanh toán hoặc bằng chứng tài chính phù hợp; lịch trình tham quan và thông tin liên hệ của người mời (nếu có).

THÔNG TIN KHAI BÁO KHÔNG THỐNG NHẤT

Những câu trả lời khác nhau giữa tờ khai nhập cảnh, hồ sơ visa và lời khai trực tiếp có thể khiến nhân viên xuất nhập cảnh nghi ngờ tính chính xác của thông tin.

Chẳng hạn, du khách khai lưu trú 5 ngày nhưng lại không biết ngày khởi hành, khai ở khách sạn nhưng không nhớ địa chỉ, hoặc khai đi cùng bạn bè nhưng không biết thông tin cơ bản về người đi cùng.

Thông tin khai báo không thống nhất giữa các giấy tờ trong hồ sơ là nguyên nhân khiến du khách có thể bị giữ lại khi nhập cảnh

Đối với nhóm khách du lịch tự túc, việc không nắm rõ lịch trình là tình huống khá phổ biến. Mỗi thành viên nên biết những thông tin cơ bản như nơi ở, thời gian lưu trú, điểm đến chính và phương tiện di chuyển.

Nếu không hiểu câu hỏi bằng tiếng nước ngoài, du khách nên đề nghị nhân viên nhắc lại hoặc hỗ trợ phiên dịch, thay vì đoán câu trả lời.

BỊ TRÙNG THÔNG TIN VỚI NGƯỜI NẰM TRONG DANH SÁCH THEO DÕI

Trong quá trình kiểm tra, hệ thống xuất nhập cảnh có thể phát hiện sự tương đồng giữa thông tin của hành khách với một người đang bị theo dõi hoặc có vấn đề về an ninh.

Sự trùng khớp có thể liên quan đến họ tên, ngày sinh hoặc các thông tin nhận dạng khác. Khi đó, nhân viên có thể yêu cầu xác minh thêm để bảo đảm không nhầm lẫn danh tính.

Đây là trường hợp du khách có thể bị giữ lại dù không có hành vi vi phạm nào. Việc kiểm tra bổ sung nhằm làm rõ danh tính và không đồng nghĩa với việc người đó bị kết luận là tội phạm.

TỪNG ĐẾN NHỮNG QUỐC GIA CÓ CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

Lịch sử đi lại quốc tế đôi khi có thể ảnh hưởng đến việc kiểm tra nhập cảnh tại một quốc gia khác, đặc biệt khi các nước có quy định riêng về an ninh hoặc quan hệ ngoại giao.

Một số quốc gia có thể áp dụng hạn chế hoặc yêu cầu xác minh bổ sung đối với người từng đến những địa điểm nhất định. Vì vậy, du khách nên tìm hiểu kỹ quy định của quốc gia dự định đến, nhất là khi đi qua nhiều nước trong cùng một hành trình.

CÓ HÀNH VI KHÔNG PHÙ HỢP TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU

Khu vực kiểm soát xuất nhập cảnh là nơi áp dụng các quy định nghiêm ngặt về an ninh. Việc chụp ảnh ở nơi bị cấm, không tuân thủ hướng dẫn, chen lấn, sử dụng điện thoại không đúng quy định hoặc có lời nói thiếu tôn trọng nhân viên có thể khiến hành khách gặp rắc rối.

Đặc biệt, những lời nói đùa liên quan đến bom, vũ khí, chất nổ hoặc ma túy có thể bị xem là vấn đề an ninh nghiêm trọng, ngay cả khi người nói không có ý định thực hiện hành vi đó.

Du khách cần giữ thái độ bình tĩnh, lịch sự và tuân thủ hướng dẫn trong suốt quá trình làm thủ tục.