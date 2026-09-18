Một số nền tảng đầu tư tài chính “chạy đua” ưu đãi lãi suất.

Trong khi lãi suất tiền gửi ngân hàng đang ở mức phổ biến dưới 8%/năm tại nhiều kỳ hạn, thì, một số nền tảng đầu tư tài chính đã đưa ra lời mời đầu tư với lãi suất ưu đãi rất hấp dẫn lên đến hơn 10%/năm. Thậm chí, có công ty lên đến 12,5%/ năm.

Đang chú ý là Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Digilend (Digilend), có trụ sở chính tại Trung tâm thương mại Chợ Mơ, số 459C phố Bạch Mai. Digilend do ông Vũ Trung Thành là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và là người sáng lập. Ông Thành từng giữ vị trí quản lý tại các ngân hàng lớn và công ty chứng khoán.

Đầu tháng 9 năm nay, Digilend đã đưa ra lời mời đầu tư 50 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cam kết lên đến 10,5%/năm.

Sau đó, Digilend tiếp tục kêu gọi gói đầu tư ưu đãi với lãi suất lên tới 12,5%/năm ngay từ kỳ hạn 1 tháng, với điều kiện số vốn đầu tư từ 50 triệu đồng và được công ty công bố áp dụng từ ngày 11/9 đến 12/10/2026.

Trong khi đó, một nền tảng tài chính khác là Apec Finance, thành viên thuộc Tập đoàn Apec, trụ sở đặt tại tòa nhà Chamvit 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, cũng vừa thông báo tăng 2,5 điểm phần trăm lãi suất các gói tích lũy ngắn hạn Asaving (1-3 tháng).

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 8%/năm, kỳ hạn 2 tháng 8,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng lên tới 9,5%/năm.

Thời gian áp dụng các mức lãi suất trên từ 11/9 đến hết 31/12/2026.

Bên cạnh 2 doanh nghiệp trên, Công ty Cổ phần Công nghệ tài chính Finra Capital (Finra Capital), trụ sở công ty đặt tại tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Hà Nội cũng đang huy động vốn với mức sinh lời cam kết lớn.

Finra Capital cam kết trả lợi nhuận 11%/năm cho các khoản đầu tư kỳ hạn 6 tháng, 10%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Riêng, kỳ hạn 3 tháng cũng có mức lợi nhuận cam kết lên đến 8,5%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng được hứa hẹn mức lãi suất 8,7%/năm.

Nền tảng đầu tư này yêu cầu khách hàng không rút vốn trước hạn trong bất kỳ trường hợp nào. Khách hàng có thể đầu tư theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Finra hoặc trực tiếp tại công ty.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, đây là các sản phẩm đầu tư do doanh nghiệp cung cấp, không nên đồng nhất với tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng nếu chưa có căn cứ pháp lý xác định.

Các mức lợi nhuận được chào mời hiện cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất tiền gửi niêm yết tại nhiều ngân hàng, đặc biệt ở các kỳ hạn ngắn. Điều này có thể tạo sức hút đối với dòng tiền nhàn rỗi, song cần lưu ý về bản chất sản phẩm, điều kiện rút vốn, cơ chế sử dụng vốn và các rủi ro đi kèm trước khi tham gia.