Một số lưu ý về giá điện từ ngày 1/11

Cả nước có khoảng hơn 29,3 triệu hộ sử dụng điện sinh hoạt có thể thay đổi giá điện tính theo cách mới. Ảnh minh họa: EVN.

Cần hiểu rõ về biểu giá điện mới

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc điều chỉnh giá điện bán lẻ, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện sinh hoạt được áp dụng theo biểu giá 5 bậc thay cho 6 bậc trước đây, với mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh và cao nhất 3.844 đồng/kWh.

Biểu giá điện mới mặc dù về mặt tổng thể thì bình quân giảm 2%, một số hộ sử dụng nhiều điện vẫn có thể phải trả tiền điện cao hơn trước.

Tuy vậy, đối với phần lớn các hộ sử dụng dưới 900 kWh/tháng, chiếm khoảng 98,23% tổng số hộ sinh hoạt tính theo sẽ được giảm tiền điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho rằng, biểu giá bán lẻ điện mới kết hợp với chính sách giảm 2% giá bán lẻ điện giúp nhiều hộ có mức sử dụng điện thấp sẽ được giảm giá.

Ngày 30/10/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, mức giá bán lẻ điện bình quân mới được ấn định là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.

Chính sách giảm giá điện giúp người dùng hưởng lợi

Về mặt chính sách, Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng được điều chỉnh từ ngày 1/11, trên cơ sở mức giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9 đồng/kWh, giảm 2% so với trước.

Trong đó, biểu giá điện sinh hoạt được chuyển từ 6 bậc sang 5 bậc theo cơ cấu quy định tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100 kWh đầu tiên, với giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ kWh thứ 101 đến 200, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ kWh thứ 201 đến 400, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ kWh thứ 401 đến 700, giá 3.456 đồng/kWh; bậc 5 từ kWh thứ 701 trở lên, giá 3.844 đồng/kWh. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, theo tính toán tác động của EVN, việc giảm giá điện bình quân kết hợp thay đổi biểu giá bậc thang khiến mức tiền điện của các hộ gia đình có sự khác biệt đáng kể.

Với cùng mức tiêu thụ 100 kWh/tháng, tiền điện giảm từ 201.700 đồng xuống 190.100 đồng, tương đương giảm 11.600 đồng. Hộ sử dụng 200 kWh/tháng giảm 20.700 đồng, trong khi hộ sử dụng 300 kWh giảm 31.100 đồng.

Nhóm sử dụng từ 400-700 kWh/tháng được giảm khoảng 76.700-77.900 đồng. Tuy nhiên, mức giảm bắt đầu thu hẹp khi lượng điện tiêu thụ tăng cao. Hộ sử dụng 800 kWh/tháng chỉ giảm 39.500 đồng, còn hộ sử dụng 900 kWh giảm khoảng 1.100 đồng.