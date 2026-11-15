Một số luật, nghị quyết được thông qua tại đợt 1, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI mới đây đã thông qua một số luật, nghị quyết, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027).

Việc sửa đổi luật lần này nhằm giải quyết những bất cập của thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động đo lường đáp ứng yêu cầu phát triển mới, góp phần thể chế hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Tinh thần xuyên suốt của luật là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hành vi gian lận. Kết quả cải cách phải thể hiện ở thời gian, chi phí tuân thủ giảm xuống và mức độ tin cậy của phép đo lường được nâng lên.

Tại kỳ họp, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 1/3/2027).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Ảnh: quochoi

Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán là bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, tạo cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ mới, phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới mà pháp luật chưa có quy định hoặc có quy định khác với pháp luật hiện hành.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc triển khai thử nghiệm trong điều kiện thực tế, với giới hạn cụ thể về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian. Việc thử nghiệm phải bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường chứng khoán và tuân thủ pháp luật có liên quan.

Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh hai luật trên, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027).

Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện triệt để cho chính quyền địa phương như cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp phép xuất nhập khẩu hàng hóa, loại bỏ hoàn toàn cơ chế xin ý kiến chấp thuận của cơ quan trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành quản lý ngành.

Đồng thời, luật thực hiện vai trò thống nhất của trung ương thông qua việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu; thể chế hóa một cách thực chất, kịp thời Nghị quyết số 29 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, tinh thần cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thể hiện bằng kết quả thực chất: không gian hoạt động thương mại của người dân, doanh nghiệp được mở rộng; các lĩnh vực độc quyền nhà nước được công khai, minh bạch; các công cụ đảm bảo môi trường cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế số.

Quyền lợi của người tiêu dùng tiếp tục được quan tâm; nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ nhằm kiến tạo không gian phát triển mở rộng cho người dân và doanh nghiệp.

Cũng trong đợt 1 của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Nghị quyết về đường Hồ Chí Minh.

Theo Nghị quyết về đường Hồ Chí Minh, dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe sẽ kết thúc vào năm 2027; hoàn thành công tác quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyến đường hoàn thành mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương khu vực phía Tây Tổ quốc; đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh của đất nước.