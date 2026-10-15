Một số khu vực, nhà thầu mong sớm có mặt bằng để thi công đồng bộ

CÔNG TRƯỜNG CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN

Những ngày giữa tháng 10-2026, trên công trường mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, tiếng máy khoan, máy đào, xe vận chuyển đất cát vang lên liên tục. Các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục, từ thi công cầu, xử lý nền đất yếu đến đắp nền đường, xây dựng hệ thống cống.

Dự án đang đồng loạt triển khai 69 mũi thi công.

Mùa mưa khiến việc tổ chức thi công thêm khó khăn. Các nhà thầu phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, điều phối thiết bị và nhân lực để duy trì tiến độ.

Tại đoạn từ Km60+094 đến Km75, thuộc gói thầu XL01A, qua xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp, công trường đang triển khai đào đường, bơm cát, xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng (CDM) và xây dựng cống hộp.

Nhà thầu tập trung triển khai thi công cầu Kênh Xáng.

Ông Đặng Minh Đáng, Chỉ huy trưởng phân đoạn cho biết, nhà thầu đã huy động hơn 120 nhân lực cùng hơn 40 thiết bị, máy móc. Dù thời tiết không thuận lợi, đơn vị vẫn nỗ lực duy trì thi công.

Tại gói thầu XL01A, đang được tập trung triển khai thi công các hạng mục.

Ở đoạn Km55 - Km60, thuộc xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, các hạng mục cầu và đường cũng được triển khai song song. Phần cầu tập trung khoan cọc nhồi, thi công thân trụ; phần đường xử lý nền đất yếu, đắp nền K95 và chuẩn bị thi công lớp K98.

Các nhà thầu đang tập trung huy động thiết bị, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gói thầu đặt mục tiêu rút ngắn khoảng 6 tháng nên nhà thầu đang huy động lực lượng, tổ chức thi công ngày đêm. Với khoảng 26 đầu máy, thiết bị, đơn vị đang tìm cách khắc phục khó khăn, giữ nhịp công trường.

THIẾU MẶT BẰNG, NGUY CƠ ĐỨT NHỊP THI CÔNG

Khối lượng thi công đang được đẩy lên, nhưng mặt bằng chưa bàn giao đầy đủ khiến nhiều hạng mục khó triển khai liên tục.

Gói thầu XL01 đoạn qua xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đang gặp khó khăn về mặt bằng.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật phải hoàn thành trong tháng 7-2026. Đến giữa tháng 10, dự án vẫn còn hơn 117 ha cần giải phóng. Trong đó, 20,15 ha tại TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp được xác định cần ưu tiên bàn giao sớm do ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến chính và các nút giao.

Tại gói thầu XL01, đoạn Km10+820 - Km12+860, qua xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh, nhà thầu đã huy động 2 dàn khoan cọc nhồi cùng khoảng 70 công nhân, cán bộ kỹ thuật để thi công cọc, bệ và thân cầu.

Các nhà thầu mong công tác giải phóng mặt bằng sớm hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thế nhưng, nhà dân nằm sát phạm vi dự án, trong khi hệ thống điện trung thế, cáp quang, đường dây và cáp ngầm chưa di dời, khiến một số khu vực chưa thể tổ chức thi công đồng bộ.

“Nếu hết tháng 10 này, địa phương không bàn giao được mặt bằng thì chúng tôi không còn công địa để thi công”, ông Chu Văn Anh, Chỉ huy trưởng thuộc nhà thầu Quốc Việt, cho biết.

Các nhà thầu vẫn đang chờ mặt bằng thông suốt.

Theo doanh nghiệp dự án, một số vị trí có nguy cơ phải dừng thi công vào cuối tháng 10 nếu không được bàn giao mặt bằng. Các điểm đáng chú ý gồm khu vực nút giao Chợ Đệm tại Km9+500, đoạn Km11+100 - Km12+000, Km34+300 - Km35 và Km37+400 - Km37+650.

Không chỉ mặt bằng đất, tiến độ di dời công trình hạ tầng kỹ thuật cũng là vấn đề đáng lo ngại. Việc xác định phương án di dời điện, viễn thông còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch xử lý nền đất yếu, xây dựng cầu, đường và giải ngân vốn đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, khó khăn về mặt bằng cần sớm được tháo gỡ.

Dự án mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 96,13 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 19-12-2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2028.

Theo Công ty TNHH Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận, doanh nghiệp dự án, toàn tuyến hiện có 69 mũi thi công, gồm 36 mũi đường và 33 mũi cầu. Khoảng 450 máy móc, thiết bị cùng 1.400 nhân sự đang được huy động. Giá trị thực hiện đạt khoảng 2.150 tỷ đồng, tương đương hơn 10% giá trị hợp đồng.

Trước yêu cầu về tiến độ, sớm giải quyết các vướng mắc về GPMB sẽ tạo điều kiện để dự án duy trì tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư và tăng cường năng lực kết nối giao thông khu vực.

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG MỞ RỘNG CAO TỐC

Hiện nay, dự án đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ vòng đời công trình, hướng tới xây dựng mô hình “cao tốc số”. Cụ thể, dự án triển khai nền tảng quản lý tích hợp CDE, BIM và Digital Twin, hợp nhất toàn bộ dữ liệu từ thiết kế, thi công, nghiệm thu, thanh toán đến vận hành, bảo trì trên một hệ thống tập trung, cập nhật và truy xuất theo thời gian thực.

Với đặc thù nền đất yếu của Đồng bằng sông Cửu Long, dự án áp dụng giải pháp cọc đất gia cố xi măng (CDM), thay cho phương án gia tải kết hợp bấc thấm PVD tại các khu vực phù hợp. Giải pháp này hướng đến kiểm soát độ lún, hạn chế lún lệch giữa phần đường mở rộng và nền đường hiện hữu, rút ngắn thời gian xử lý nền, giảm nhu cầu sử dụng cát đắp trong điều kiện nguồn vật liệu khan hiếm.