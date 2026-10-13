Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW trong 9 tháng năm 2026

Theo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành trọng tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 và kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; kiến nghị các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới, ngành y tế đã triển khai quyết liệt, bố trí đủ nguồn lực cho chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 52 triệu người dân; tập trung hoàn thiện Đề án đầu tư xây dựng 510 điểm, trạm y tế xã biên giới giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh tạo lập sổ sức khỏe điện tử.

Trên 75% cơ sở khám, chữa bệnh đã công bố triển khai bệnh án điện tử; 100% dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được kết nối với hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hơn 40 triệu Sổ sức khỏe điện tử được tạo lập trên VNeID.

Thực hiện tích cực nhiều giải pháp duy trì và mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm y tế. Đến nay, tỷ lệ bao phủ y tế toàn quốc đạt chỉ tiêu giao cả năm 2026 (95,98%), đã đạt chỉ tiêu giao của cả năm 2026./.