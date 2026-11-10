Một số hồ chứa nước xả điều tiết

Để bảo đảm an toàn công trình, tạo dung tích phòng lũ theo quy định, các đơn vị quản lý hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đã lên kế hoạch xả điều tiết nước với lưu lượng vừa phải, tuân thủ các quy định về điều tiết nước nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết, công ty được giao quản lý, khai thác 19 hồ chứa nước với tổng dung tích hơn 213 triệu m3. Thời điểm 13 giờ ngày 10-11, các hồ này đã có lượng nước gần 97 triệu m3, đạt khoảng 52% so với dung tích toàn bộ. Hầu hết các hồ đang có lượng nước tương đối thấp, ngoại trừ hồ Suối Dầu đã đạt 85% dung tích và một số hồ có sức chứa nhỏ (dưới 2 triệu m3) đã đạt hơn 80%.

Để bảo đảm an toàn công trình, chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong các ngày tới, căn cứ Phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ năm 2026, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa sẽ tiến hành xả điều tiết lũ đối với 3 hồ chứa nước kể từ 7 giờ ngày 11-11 và dự kiến kết thúc vào ngày 16-11. Lưu lượng xả cụ thể của các hồ bao gồm: Hồ Suối Dầu (xã Suối Dầu) từ 5 đến 60m3/s; hồ Đắc lộc (phường Bắc Nha Trang) 5-15m3/s; hồ Cây Sung (xã Diên Thọ) từ 5 đến 10 m3/s.

“Công ty sẽ điều tiết với lưu lượng nhỏ và tăng dần; điều tiết lưu lượng lớn vào ban ngày và giảm dần lưu lượng điều tiết vào ban đêm (sau 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau). Trong quá trình điều tiết duy trì mực nước hồ, trường hợp lượng mưa trên lưu vực và lưu lượng nước đến hồ có biến động tăng so với dự kiến, công ty sẽ có thông báo điều chỉnh lưu lượng điều tiết phù hợp để bảo đảm an toàn công trình và hạn chế ngập lụt tại khu vực hạ du” - ông Đinh Tấn Thành - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết.

Ở vùng hạ du hồ Suối Dầu, trong quá trình điều tiết nước để duy trì mực nước hồ Suối Dầu kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường có khả năng làm dâng mực nước gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ven sông Suối Dầu thuộc các xã: Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh; các khu vực ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang và phường Bắc Nha Trang. Để bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng ở hạ du hồ Suối Dầu, công ty đã đề nghị UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan kịp thời thông báo cho người dân được biết để chủ động ứng phó.

Hồ Suối Dầu sẽ xả điều tiết từ 5 đến 60m3/s.

Ở khu vực phía nam tỉnh, ông Phùng Đình Thanh - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho biết, 24 hồ chứa nước do công ty quản lý có tổng sức chứa hơn 502 triệu m3. Thời điểm 13 giờ ngày 10-11, lượng nước trong các hồ đạt 294,63 triệu m3, tương ứng 58,6% so với dung tích toàn bộ. Để bảo đảm an toàn công trình, công ty đã lên kế hoạch xả điều tiết nước hồ Tân Giang (xã Phước Hà) từ nay đến ngày 20-11 với lưu lượng từ 5 đến 90 m3/s. Ngoài ra, một số hồ điều tiết qua tràn tự do với lưu lượng không đáng kể.

Trong quá trình điều tiết nước để duy trì mực nước hồ Tân Giang kết hợp với lượng mưa ngoài lưu vực hồ và triều cường, mực nước tại một số khu vực hạ du có thể dâng cao, ảnh hưởng cục bộ đến một số vị trí trũng thấp dọc tuyến thoát lũ sông Lu, Sông Lu 1 và Sông Lu 2 trên địa bàn các xã: Phước Hà, Thuận Nam, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh. Để chủ động trong công tác thông tin, bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng ở hạ lưu hồ Tân Giang, công ty đã đề nghị UBND các xã: Phước Hà, Thuận Nam, Phước Hữu, Ninh Phước, Phước Dinh và các đơn vị liên quan thông tin đến người dân ở vùng hạ du biết, chủ động theo dõi diễn biến và có biện pháp phòng tránh, ứng phó phù hợp.

Qua trao đổi, lãnh đạo các công ty cho biết, tuy tiến hành điều tiết một số hồ chứa nước nhưng nhìn chung lượng nước trong các hồ thủy lợi hiện nay đang ở mức thấp so với trung bình các năm trước. Ở khu vực phía nam, thời điểm này năm trước các hồ chứa đều đã đạt hơn 90% dung tích, hiện chưa đến 59%. Ở khu vực phía bắc, ngoại trừ khu vực Cam Lâm, Cam Ranh, các hồ chứa ở khu vực Vạn Ninh, Ninh Hòa như: hồ Hoa Sơn (52%), hồ Đá Bàn (27%) đều thấp hơn các năm.

Vì vậy, cùng với điều tiết hạ thấp mực nước tại một số hồ chứa nước, một số hồ chứa nước khác đang tích trữ nước khi năm 2027 dự báo sẽ mưa ít, nắng nhiều do tác động của El Nino.