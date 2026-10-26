Một số hình ảnh về dẫn giải 'ông trùm' lừa đảo Mr Pips và loạt bị cáo liên quan

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và Trốn thuế”. Vụ án xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

"Ông trùm" lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị dẫn giải tới phiên toà.

Tại phiên tòa này, do có đông số lượng người tham gia tố tụng (gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa, hàng trăm người liên quan, nhân chứng…) nên Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter).

Trong đó, điểm cầu trung tâm là tại Phòng xét xử lớn của Tòa án Hà Nội với thành phần là những người tiến hành tố tụng là Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát; hơn 50 bị cáo cùng hơn 200 luật sư bào chữa…

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình) bị đưa ra xét xử về tội "Rửa tiền".

Điểm cầu thành phần thứ 2 là Hội trường của Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Đây và vị trí dành cho các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Và điểm cầu thành phần còn lại là tại Hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm phần lớn các bị cáo hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam này.

Trong số 188 bị cáo, có 25 bị cáo đang tại ngoại, 163 bị cáo bị tạm giam. Các bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1990, ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hai nữ bị cáo trong vụ án.

Liên quan, bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1982, trú tại phường Tam Thắng, TP HCM) bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”. Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shank Bình, SN 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (SN 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo khác bị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Trong số 188 bị cáo của vụ án, chỉ hơn 50 bị cáo bị dẫn giải tới Toà án nhân dân TP Hà Nội.

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985, cháu họ Phó Đức Nam) bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”. 177 bị cáo còn lại cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Phiên toà dự kiến kéo dài trong 15 ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.