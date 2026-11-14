Một số hình ảnh Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 13 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, sáng 14 /11, Ban Công tác Mặt trận, cán bộ và nhân dân các Tổ dân phố số 1, 2, 3, 6 thuộc Cụm số 1, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Hoàng thành Thăng Long. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại ngày hội.