Một số hình ảnh Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 13 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội thảo
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội thảo
Toàn cảnh hội thảo
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc hội thảo
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh phát biểu
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Ngọc Đức trình bày tham luận
Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Văn phòng Quốc hội Lào Salermxay Nambou trình bày tham luận
Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày tham luận
Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak, Lào Xayyalit Vongsalavan trình bày tham luận
Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Quốc hội Lã Hoàng Trung trình bày tham luận
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo
Văn nghệ chào mừng Hội thảo