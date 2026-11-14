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Một số hình ảnh Hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 13 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào

Sáng 14/11, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại Biểu Nhân Dân
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Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội thảo

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc hội thảo

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc hội thảo

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh phát biểu

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh phát biểu

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Ngọc Đức trình bày tham luận

Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội Trịnh Ngọc Đức trình bày tham luận

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Văn phòng Quốc hội Lào Salermxay Nambou trình bày tham luận

Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Văn phòng Quốc hội Lào Salermxay Nambou trình bày tham luận

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày tham luận

Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày tham luận

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak, Lào Xayyalit Vongsalavan trình bày tham luận

Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Champasak, Lào Xayyalit Vongsalavan trình bày tham luận

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Quốc hội Lã Hoàng Trung trình bày tham luận

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Quốc hội Lã Hoàng Trung trình bày tham luận

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Văn nghệ chào mừng Hội thảo

Phạm Thắng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/mot-so-hinh-anh-hoi-thao-trao-doi-kinh-nghiem-lan-thu-13-giua-van-phong-quoc-hoi-viet-nam-va-van-phong-quoc-hoi-lao-10443415.html