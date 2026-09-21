Một số điểm còn bị ngập, di chuyển trên Đại lộ Thăng Long thế nào?

Theo đó, hiện đường gom trái, gom phải Đại lộ Thăng Long từ Km26+00 - Km28+00 và các hầm chui ngập sâu 0,7-1m, do nước sông Tích dâng cao.

Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện lưu thông. Cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập.

Đại lộ Thăng Long. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Phân luồng tổ chức giao thông như sau: Đường gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc: phân luồng đóng cứng tại Km26+00 (hầm chui dân sinh số 18) các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang gom Trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng - Đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc sau đó đi ra nút giao Hoà lạc.

Đường gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội: Phân luồng đóng cứng tại Km 28+800 (lối vào cao tốc trái) các xe ô tô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ Km29+00 (có biển chỉ dẫn) các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát -> đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc -> liên xã Hạ Bằng tại Km26+00 -> Hầm chui số 18 -> đường gom trái đi về Hà Nội. Thời gian thực hiện đến khi hết ngập.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Các xã này tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.

Thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hà Nội) điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng và phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.