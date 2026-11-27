Đó là một trong những thông tin tại buổi làm việc của lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng với các xã Mao Điền, Cẩm Giang, Cẩm Giàng và Tuệ Tĩnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Thành ủy Hải Phòng, chiều 26/11.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Đỗ.

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 23/11, xã Cẩm Giàng có số thu ngân sách cao nhất với gần 445 tỷ đồng, đạt 490,53% dự toán thành phố giao. Xã Mao Điền thu 350,8 tỷ đồng, đạt 107,06%; Tuệ Tĩnh thu hơn 114 tỷ đồng, đạt 217,76%; Cẩm Giang thu 102,29 tỷ đồng, đạt 182,06%.

Về giải ngân vốn đầu tư công, xã Cẩm Giàng hoàn thành 100% kế hoạch vốn sau điều chỉnh là 38,12 tỷ đồng; xã Cẩm Giang đạt 100%, với 44,95 tỷ đồng; xã Mao Điền đạt 88,38%, với gần 76,9 tỷ đồng và xã Tuệ Tĩnh đạt 93%, với trên 33,7 tỷ đồng. Cả 4 xã đều có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố.

Ông Nguyễn Quang Sáng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Đỗ.

Trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh, 2 dự án khu dân cư mới Đức Chính và Cẩm Văn (khu A) đang được triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, dự án khu dân cư mới Đức Chính đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% diện tích; phần đường dây điện 35kV đi qua dự án đang được tổng hợp để phê duyệt phương án bồi thường.

Dự án khu dân cư mới Cẩm Văn (khu A) với tổng diện tích thu hồi đất là hơn 24,9 ha, liên quan đến 979 hộ dân, với tổng mức đầu tư gần 640 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã xác định nguồn gốc đất, kiểm kê 643 hộ; niêm yết phương án bồi thường đối với 478 hộ có đất bị thu hồi. Xã đang tiếp tục rà soát nguồn gốc đất của 336 hộ còn lại, kiểm kê và lập phương án bồi thường đối với hơn 100 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án.

Tại xã Mao Điền, Dự án khu dân cư thương mại xã Cẩm Phúc đã giải phóng mặt bằng 9,2 ha, đạt 96%, nhưng còn 3.623 m2 chưa thực hiện phương án bồi thường. Dự án khu dân cư mới Đồng Sau Quán đạt 76%; tiến độ bị ảnh hưởng do chủ đầu tư chậm chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Còn ở xã Cẩm Giang, Dự án khu dân cư thương mại Phí Xá đạt 99%, còn một hộ cần được bố trí tái định cư; Dự án khu dân cư mới Bằng Quân tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng.

Ông Vương Đức Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Haiphong.gov.vn.

Đối với xã Cẩm Giàng, Dự án Cụm công nghiệp, dịch vụ thương mại Lương Điền cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, còn vướng mắc liên quan một hộ dân có chủ sử dụng đất đã mất, chưa xác định được người đại diện. Dự án Cụm công nghiệp CADI Yên Viên - Ngọc Liên chưa thể triển khai đầy đủ thủ tục về đất đai và xây dựng hạ tầng do vướng quy trình đầu tư.

Cũng theo báo cáo tại buổi làm việc, 4 xã đang triển khai tổng cộng 14 dự án trọng điểm theo tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Nghị quyết số 11-NQ/TU. Trong đó, Mao Điền có 7 dự án, Cẩm Giàng có 3 dự án, Cẩm Giang và Tuệ Tĩnh mỗi xã 2 dự án.

Quá trình triển khai một số dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu liên quan đến thủ tục đầu tư, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và việc di chuyển tài sản trên đất. Các xã kiến nghị thành phố cùng các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc chủ đầu tư bố trí kinh phí và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án…

Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng giải đáp kiến nghị của các xã tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Đỗ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kết quả thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Ông đề nghị các xã cần rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chậm, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm để có giải pháp khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các xã cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; chủ động phối hợp các sở, ngành và nhà đầu tư giải quyết vướng mắc về thủ tục, kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Các đơn vị liên quan cần nâng cao trách nhiệm, không để tình trạng chậm trễ trong phối hợp ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, cần chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ năm 2027.

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