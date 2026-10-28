Một số chính sách tài chính - ngân hàng chính thức có hiệu lực từ tháng 11/2026

Sửa đổi quy định về phí, lệ phí

Thông tư số 149/2026/TT-BTC ngày 8/10/2026 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 23/11/2026, sửa đổi, bổ sung quy định về phí, lệ phí trong một số lĩnh vực.

Các nội dung điều chỉnh gồm phí thẩm định trữ lượng khoáng sản, lệ phí cấp phép khai thác, phí và lệ phí liên quan đến tên miền quốc gia “.vn”, cùng các khoản phí thẩm định trong lĩnh vực tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ.

Giai đoạn 2027 - 2030, chính sách miễn phí đăng ký và duy trì tên miền trong ba năm đầu được áp dụng cho một số nhóm đối tượng đủ điều kiện sử dụng tên miền “.id.vn” và “.biz.vn” theo quy định.

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng

Nghị định số 359/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), có hiệu lực từ ngày 6/11/2026.

VAMC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chịu sự quản lý và giám sát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động theo nguyên tắc lấy thu bù chi, không vì mục tiêu lợi nhuận.

VAMC được mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng theo giá trị thị trường hoặc thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt; đồng thời thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, chuyển nợ thành vốn góp, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm và hỗ trợ thu hồi nợ.

Quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước

Nghị định số 357/2026/NĐ-CP ngày 15/9/2026 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo nghị định, các khoản thu từ cổ phần hóa, thoái vốn và sắp xếp lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải được nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước theo phân cấp.

Nguồn thu được tổng hợp vào ngân sách để phục vụ chi đầu tư phát triển; trong đó, nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn được phép sử dụng để đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt trong những ngành, lĩnh vực then chốt, chiến lược.

Điều chỉnh định mức sử dụng xe ô tô công

Nghị định số 379/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô trong cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 16/11/2026.

Nghị định thiết lập các khung giá trần cụ thể nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí mua sắm tài sản công.

Cụ thể, mức giá tối đa đối với xe phục vụ công tác chung là 950 triệu đồng/xe (hoặc 1,3 - 1,6 tỷ đồng đối với xe nhiều chỗ ngồi, xe 2 cầu) và từ 3,5 - 4,8 tỷ đồng đối với xe trang bị cho nhiệm vụ đặc thù.

Nghị định cũng khuyến khích tài chính xanh khi cho phép xe thân thiện môi trường có mức giá tối đa bằng 120% xe thông thường...

Quy định mới về an toàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

Thông tư số 40/2026/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 10/8/2026 quy định các giới hạn và tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, các quỹ phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%; tỷ lệ khả năng chi trả trong ngày tiếp theo và 7 ngày làm việc tiếp theo tối thiểu 100%.

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn không vượt quá 30%, trong khi tổng mức nhận tiền gửi so với vốn chủ sở hữu không vượt quá 20 lần.

Trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định, quỹ phải xây dựng phương án xử lý và báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực theo quy định.

Sửa đổi quy định về giao dịch ngoại tệ

Thông tư số 48/2026/TT-NHNN ngày 25/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, có hiệu lực từ ngày 9/11/2026.

Điểm đáng chú ý là các tổ chức tín dụng được nộp hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư cũng quy định chế tài đối với trường hợp chậm thanh toán và cơ chế tạm ngừng giao dịch ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng vi phạm nghĩa vụ báo cáo theo các điều kiện cụ thể.