Một số biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy, nổ phương tiện giao thông cơ giới làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn xã hội. Để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ và kịp thời xử lý ngay từ ban đầu khi xảy ra cháy xe ô tô, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đưa ra các khuyến cáo dưới đây:

Ảnh minh hoạ.

1. Đối với việc sử dụng phương tiện giao thông:

- Không lắp đặt thêm thiết bị điện, phụ kiện trên xe làm tăng công suất tiêu thụ so với thiết kế của nhà sản xuất.

- Khi để xe trong nhà, gara phải tắt động cơ và không để phương tiện gần nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, chất, hàng hóa, vật dụng dễ cháy, nổ.

- Không để các vật dụng dễ cháy, nổ trong xe (bật lửa, sạc dự phòng, bình gas mini, dung dịch sát khuẩn, lọ sơn móng tay, dung dịch tẩy sơn móng tay, lon nước ngọt, nước có gas, kính mắt, kính lúp tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng bên ngoài...); hạn chế để phương tiện ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ cao quá lâu (có thể sử dụng bạt cách nhiệt để che kính lái, taplo).

- Không để, vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên ôtô cá nhân, chở khách, hàng hóa khác (việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành).

- Thường xuyên kiểm tra phương tiện, khi phát hiện thấy dấu hiệu khác lạ (khó khởi động động cơ, có hơi xăng, có tiếng kêu bất thường, nhiệt độ của máy cao, có mùi khét) cần kiểm tra, khắc phục ngay; tuân thủ quy trình vận hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tại những cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng.

- Đối với phương tiện sử dụng xăng, dầu: Không mua xăng, dầu ở các điểm bán tự phát, không rõ nguồn gốc; không độ loa, còi, đèn, âm thanh, ánh sáng...

- Đối với phương tiện sử dụng động cơ điện: Sử dụng bộ sạc điện chính hãng, tương thích với xe; kiểm tra định kỳ hệ thống điện, pin và dây dẫn; sạc xe đúng quy định, hạn chế việc sạc qua đêm.

- Chủ phương tiện phải nghiên cứu, nắm bắt được kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn, nguy cơ xảy ra cháy, biện pháp phòng ngừa đối với ôtô.

- Khu vực gara xe tại nhà riêng cần trang bị phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy chữa cháy… để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ không may xảy ra.

2. Biện pháp xử lý cháy, nổ, sự cố tai nạn đối với phương tiện giao thông:

- Khi phát hiện thấy có ngọn lửa, khói hoặc nhiệt độ cao bất thường cần bình tĩnh, tấp ngay phương tiện vào lề đường; tùy thuộc vào tình huống cháy có thể sử dụng những phương án thích hợp để chữa cháy, theo quy trình xử lý sau:

+ Tắt động cơ (nếu có thể).

+ Hô hoán để mọi người trợ giúp chữa cháy, gọi Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114, báo cho chính quyền hoặc công an nơi gần nhất.

+ Nếu ngọn lửa chưa cháy dữ dội thì có thể sử dụng nước hoặc bất kỳ chất, phương tiện chữa cháy có được để dập lửa.

+ Nếu ngọn lửa cháy lớn phải sử dụng phương tiện, thiết bị chữa cháy được trang bị trên xe hoặc tại khu vực để xe (bình chữa cháy, cát, hệ thống chữa cháy vách tường để dập tắt đám cháy). Lưu ý: Đối với xe điện phải sử dụng bình chữa cháy gốc nước hoặc cát ẩm để dập cháy. Việc sử dụng chăn, bao tải để phủ kín để dập cháy sẽ không phù hợp, vì vậy khi chữa cháy cần phun chất chữa cháy vào các ngóc ngách để dập lửa, khi ngọn lửa đã tắt vẫn phải tiếp tục phun chất chữa cháy và có biện pháp làm mát các bộ phận của ô tô, xe máy để đề phòng xăng, dầu trào ra gặp nhiệt độ cao sẽ cháy lại hoặc gây nổ.