Một sinh kế, một cơ hội làm lại cuộc đời

Trao “cần câu” để làm lại

Ngày 14/9, tại xã Tiên Lãng, anh V.V.H. (SN 1981, trú tại thôn Cộng Hòa) nhận 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Số tiền không lớn nếu đặt bên cạnh những khoản đầu tư của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhưng với gia đình anh H., đó là nguồn lực quan trọng để bắt đầu lại cuộc sống sau cai nghiện.

Để khoản vay đến được tay người cần, Công an xã Tiên Lãng đã chủ động rà soát những người sau cai trên địa bàn. Qua đó, lực lượng Công an xác định anh H. có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Công an xã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Lãng thực hiện các thủ tục giải ngân. Buổi trao vốn có sự chứng kiến của đại diện Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan.

Nhiều trường hợp người nghiện ma tuý sau cai được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng phát triển sản xuất kinh doanh vươn lên trong cuộc sống.

Cầm nguồn vốn vay trên tay, anh H. xúc động cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, chính quyền địa phương và lực lượng Công an. Với anh, đây là điểm tựa để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vững tin hơn trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng.

Ở phường Ngô Quyền, câu chuyện của anh B.T.H. (SN 1991), ở lô 1, tập thể Thái Phiên, tổ dân phố số 25, cũng bắt đầu từ một khoảng thời gian rất khó khăn. Trở về địa phương sau thời gian cai nghiện, anh H. mặc cảm, tự ti. Muốn làm lại cuộc đời nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Xung quanh vẫn có những người bạn cũ tìm cách rủ rê anh quay lại con đường trước đây.

Đúng lúc ấy, sự động viên của lực lượng Công an và các đoàn thể phường đã giúp anh dần lấy lại niềm tin. Thông qua kết nối của Công an và Đoàn Thanh niên phường Ngô Quyền, tháng 6/2026, anh H. được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Ngô Quyền dành cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Anh H. dự kiến dùng số tiền này cải tạo quán sửa chữa xe của gia đình. “Với tôi, sự động viên, tin tưởng và hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể địa phương như tấm phao cứu sinh, giúp tôi có động lực để làm lại cuộc đời”, anh H. chia sẻ.

Một người có việc làm sẽ có thu nhập. Có thu nhập, họ có thể chăm lo cho gia đình, giảm bớt áp lực cuộc sống. Quan trọng hơn, công việc tạo ra một nhịp sống mới, giúp người sau cai từng bước tách khỏi môi trường, những mối quan hệ có thể kéo họ trở lại con đường cũ.

Công an phường Ngô Quyền phối hợp tạo sinh kế cho người có quá khứ lầm lỗi.

Tại phường Ngô Quyền, ngoài trường hợp anh H., 8 trường hợp khác thuộc diện sau cai nghiện, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đang được hỗ trợ kết nối, xem xét nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế.

Còn ở phường An Phong, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường tham mưu UBND phường phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội An Dương hỗ trợ 4 trường hợp sau cai nghiện vay 400 triệu đồng để phát triển kinh tế. Hay như tại xã Hà Bắc, 5 trường hợp chấp hành xong án phạt tù được Công an, UBND xã hỗ trợ vay vốn chính sách với tổng số tiền 1 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Không để người sau cai trở lại điểm xuất phát

Một người sau cai nghiện bước ra khỏi cơ sở cai nghiện không có nghĩa là cuộc chiến với ma túy đã kết thúc. Phía trước họ vẫn là những cám dỗ của bạn bè cũ, áp lực mưu sinh, mặc cảm về quá khứ và những khó khăn trong gia đình, cuộc sống. Nếu không có việc làm, không có thu nhập, không có môi trường sống lành mạnh, nguy cơ quay trở lại con đường cũ vẫn hiện hữu. Đó cũng là lý do công tác hỗ trợ sau cai đang được Công an các đơn vị, địa phương ở Hải Phòng đặt trong tổng thể nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Toàn thành phố hiện có hơn 4.600 người nghiện, số người được quản lý sau cai gần 500 người. Hải Phòng là địa bàn hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường biển và hàng không, thuận lợi cho giao thương nhưng cũng bị tội phạm ma túy lợi dụng để trung chuyển, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại xã Mao Điền, Công an xã chủ động rà soát, tuyên truyền, tư vấn chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức nhận ủy thác và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Giàng hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ.

Vào cuối tháng 8 vừa qua, anh Đ.Đ.G., trú tại thôn Cẩm Đông, xã Mao Điền, là trường hợp đầu tiên trên địa bàn được giải ngân theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, với số tiền 200 triệu đồng để mở quán bán hàng ăn tại gia đình. Từ một người cần được giúp đỡ, anh G. có thêm một cơ hội để tự tạo việc làm cho mình.

Nhiều gia đình có con em mắc phải tệ nạn được Công an và các ban ngành, đoàn thể địa phương tạo điều kiện vay vốn ngân hàng để kinh doanh, sản xuất.

Tại phường Đông Hải, ngày 17/9, Công an phường tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện và người tái hòa nhập cộng đồng. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng trực tiếp hướng dẫn quy trình, thủ tục vay vốn, giải đáp những vướng mắc của người dân và gia đình. Ngay tại hội nghị, Ngân hàng đã trao sổ vay vốn cho gia đình cháu Vũ Thị Khánh H., trú tại phường Đông Hải, mẹ là bà Vũ Thị B., người tái hòa nhập cộng đồng.

Từ những buổi tuyên truyền như vậy, chính sách được đưa xuống tận cơ sở; người vay biết mình được hỗ trợ gì, cần điều kiện gì và phải làm thủ tục ra sao. Nhưng vốn vay chỉ là một phần của hành trình tái hòa nhập.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Hải Phòng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân chuẩn bị mãn hạn tù. Riêng từ tháng 3/2026 đến nay, Trại tạm giam số 1, số 2 thuộc Công an thành phố phối hợp tổ chức 2 chương trình hướng nghiệp, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho khoảng 200 phạm nhân.

Hay như tại xã Hà Bắc, ngoài kết nối vay vốn, Công an xã phối hợp các đoàn thể, doanh nghiệp giới thiệu việc làm, động viên người từng vi phạm pháp luật trở lại cuộc sống bình thường. Còn tại phường Ngô Quyền, từ ngày 1/1/2024 đến 14/7/2026, có 97 người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, trong đó 95 người trở về cư trú tại địa phương. Công an phường tham mưu UBND phường triển khai mô hình “3+” gồm gia đình - tổ dân phố - Công an phường, cùng quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Cách làm ấy cho thấy, để một người không quay lại con đường cũ, chỉ quản lý là chưa đủ. Cần có gia đình bên cạnh, chính quyền đồng hành, cộng đồng chấp nhận và quan trọng là bản thân họ có một công việc để bắt đầu lại.