Một sân trường, nhiều không gian trải nghiệm

Hoạt động ca múa hát tập thể gắn với ôn luyện 5 điều Bác Hồ dạy được Trường THCS Thành Sen – Phân hiệu 1 (phường Thành Sen) duy trì hằng ngày, góp phần rèn luyện nền nếp, ý thức kỷ luật cho học sinh.

Việc đưa các trò chơi dân gian vào sân trường trong giờ ra chơi là hoạt động thiết thực, giúp học sinh tăng cường vận động, giải tỏa căng thẳng sau giờ học, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong ảnh: Trò chơi chuyền mang đến giờ ra chơi vui vẻ, giúp học sinh rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và có thêm cơ hội giao lưu với bạn bè.

Học sinh Trường Tiểu học Thạch Hà – Phân hiệu 2 (xã Thạch Hà) hào hứng tham gia các trò chơi dân gian như nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan… ngay trên sân trường.

Không chỉ giúp thư giãn sau những giờ học căng thẳng, các trò chơi dân gian còn rèn luyện cho học sinh tính kiên trì, sự khéo léo, khả năng phối hợp và tinh thần tập thể. Qua đó, các em được phát triển thể chất, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực, đồng thời hình thành những kỹ năng cần thiết trong học tập và cuộc sống.

Không gian Thư viện xanh tại Trường THCS Thành Sen – Phân hiệu 1 - Thạch Linh (phường Thành Sen) thu hút đông đảo học sinh tham gia đọc sách, góp phần hình thành thói quen đọc và lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) góp phần tạo môi trường học tập thân thiện, khuyến khích học sinh đọc sách, giao lưu, chia sẻ kiến thức và phát huy tinh thần đoàn kết.

Không gian học tập, trải nghiệm gắn với mô hình quần đảo Trường Sa tại Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ), góp phần giáo dục học sinh về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bồi đắp lòng yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

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Sân trường mang đến niềm vui và những bài học bổ ích về tình bạn, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết qua các hoạt động trải nghiệm.

Video: Hoạt động ca múa hát tập thể sân trường tại Trường Trường THCS Thành Sen - Phân hiệu 1 - Thạch Linh.