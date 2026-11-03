Một sản phẩm tiếp thị có thể tạo ra nhiều lớp giá trị kinh tế

Ảnh: Nss Sports

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026, diễn ra ngày 26/10 tại London, hai chiếc rương Louis Vuitton đã được thiết kế riêng để trưng bày danh hiệu dành cho cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất. Harry Kane nhận giải nam, trong khi Alexia Putellas được vinh danh ở hạng mục nữ.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Louis Vuitton đồng hành cùng giải thưởng, tạo nên một hình thức tiếp thị xa xỉ có chiều sâu hơn quảng cáo: chiếc rương bảo vệ và tôn vinh chiếc cúp. Không đơn thuần là một phụ kiện sang trọng, Trophy Trunk là ví dụ điển hình về cách một thương hiệu xa xỉ biến di sản thủ công thành tài sản truyền thông, kết nối thời trang với thể thao và khai thác giá trị kinh tế từ những biểu tượng chiến thắng.

KHI CHIẾN THẮNG TRỞ THÀNH TÀI SẢN XA XỈ

Được thành lập tại Paris năm 1854, Louis Vuitton khởi đầu bằng việc sản xuất rương du lịch. Hơn 170 năm sau, kỹ nghệ ấy vẫn là một phần quan trọng trong bản sắc thương hiệu, dù Louis Vuitton đã phát triển thành một nhà mốt toàn cầu với túi xách, thời trang, giày dép, phụ kiện và nhiều ngành hàng xa xỉ khác.

Chiếc rương Quả bóng Vàng là một cách đưa di sản ấy trở lại đúng nơi nó bắt đầu: một vật phẩm được thiết kế để bảo vệ và vận chuyển một món đồ đặc biệt có giá trị. Nhưng thay vì hành lý của một nhà quý tộc hay những vật dụng cá nhân, đối tượng bên trong lần này là biểu tượng của thành tựu thể thao.

Harry Kane và Alexia Putellas sở hữu Quả bóng Vàng 2026, nhưng Louis Vuitton lại có một vị trí đặc biệt trong khoảnh khắc đăng quang. Ảnh: Hypebeast

Hai chiếc rương được chế tác thủ công tại xưởng lịch sử của Louis Vuitton ở Asnières-sur-Seine, ngoại ô Paris. Đây là nơi những nghệ nhân chuyên về gỗ, kim loại, khóa và kỹ thuật chế tác rương làm việc cùng nhau để tạo nên các sản phẩm đặt riêng. Theo LVMH, kỹ nghệ tại Asnières được truyền qua nhiều thế hệ, kết hợp các kỹ năng mộc, kim khí và hoàn thiện thủ công.

Điểm nhấn là chữ V màu vàng được vẽ thủ công trên mặt trước. Chữ cái này có hai tầng ý nghĩa: Vuitton - tên thương hiệu, và Victory - chiến thắng. Sự phối hợp giữa màu vàng của chiếc cúp và chữ V trên thân rương tạo nên một tổng thể có tính nhận diện cao. Đây không phải thiết kế trang trí đơn thuần. Mỗi chi tiết vừa có chức năng bảo vệ vật phẩm, vừa đóng vai trò kể câu chuyện thương hiệu.

Trong ngành hàng xa xỉ, giá trị sản phẩm không chỉ được quyết định bởi nguyên liệu hay thời gian chế tác. Di sản, tính độc bản, câu chuyện văn hóa và khả năng tạo ra sự khác biệt cũng là những thành phần quan trọng. Chiếc rương Quả bóng Vàng không được bán như một mẫu vali trong bộ sưu tập thương mại thông thường.

Nó là sản phẩm đặt riêng, phục vụ một sự kiện có quy mô quốc tế. Vì vậy, không nên lấy giá của một chiếc rương Louis Vuitton bán lẻ để suy ra giá trị của vật phẩm này. Thương hiệu cũng không công bố số lượng sản xuất, giá thành hay chi phí hợp đồng với ban tổ chức.

Trong ngành hàng xa xỉ, giá trị sản phẩm không chỉ được quyết định bởi nguyên liệu hay thời gian chế tác. Ảnh: Hypebeast

Nhưng nếu nhìn từ góc độ tiếp thị, chiếc rương có một lợi thế đặc biệt: nó xuất hiện ngay cạnh một trong những biểu tượng được nhận diện rộng rãi nhất của bóng đá. Khi người chiến thắng chụp ảnh, khi các phương tiện truyền thông đưa tin và khi hình ảnh lễ trao giải được chia sẻ trên mạng xã hội, thương hiệu cũng hiện diện trong câu chuyện.

Đây là hình thức tiếp thị thông qua liên kết biểu tượng. Thay vì chỉ mua thời lượng quảng cáo hoặc đặt logo tại một vị trí cố định, Louis Vuitton gắn tên tuổi với một vật phẩm có ý nghĩa văn hóa và cảm xúc. Giá trị thương hiệu không chỉ xuất hiện bên cạnh người chiến thắng; nó tham gia vào nghi thức tôn vinh chiến thắng.

MỘT VỊ TRÍ RIÊNG TRONG HỆ SINH THÁI CÁC GIẢI ĐẤU

Tác động thương mại của mô hình này khó có thể đo bằng một chỉ số đơn lẻ. Nó có thể được đánh giá qua mức độ xuất hiện trên truyền thông, lượng tiếp cận, mức độ liên tưởng thương hiệu, giá trị truyền thông tương đương và khả năng củng cố định vị xa xỉ.

Tuy nhiên, những chỉ số ấy không đồng nghĩa với doanh thu trực tiếp. Lợi ích quan trọng hơn có thể nằm ở việc duy trì hình ảnh Louis Vuitton như một thương hiệu sở hữu kỹ nghệ thủ công và có khả năng hiện diện trong những khoảnh khắc mang tính lịch sử.

Đây là hình thức tiếp thị thông qua liên kết biểu tượng. Ảnh: Esquire

Chiếc rương dành cho Quả bóng Vàng 2026 không phải dự án đơn lẻ. Louis Vuitton đã xây dựng một hệ sinh thái Trophy Trunks, những chiếc rương đặt riêng cho các giải thưởng thể thao danh tiếng. Năm 1988, thương hiệu chế tác rương cho America's Cup. Từ đó, danh mục mở rộng sang FIFA World Cup, các giải quần vợt, NBA, Formula 1 và những sự kiện thể thao quốc tế khác.

Chiến lược này cho thấy Louis Vuitton không đơn thuần tìm kiếm sự hiện diện trong thể thao. Thương hiệu đang xây dựng một vị trí riêng trong hệ sinh thái các giải đấu: người bảo vệ, vận chuyển và trưng bày những chiếc cúp. Đó là một vai trò có tính biểu tượng cao, bởi những danh hiệu này không chỉ là vật phẩm trao thưởng mà còn đại diện cho lịch sử, thành tựu và ký ức tập thể của hàng triệu người hâm mộ.

Sự giao thoa giữa thời trang xa xỉ và thể thao thực tế không còn mới. Các thương hiệu thời trang tham gia tài trợ giải đấu, thiết kế trang phục cho vận động viên, hợp tác với câu lạc bộ và xây dựng chiến dịch quảng bá xoay quanh những ngôi sao có ảnh hưởng toàn cầu.

Nhưng Louis Vuitton chọn một hướng đi có chiều sâu di sản hơn thay vì chỉ gắn thương hiệu với một cầu thủ hoặc một đội bóng, hãng liên kết với chính biểu tượng của chiến thắng. Điều này giúp thương hiệu duy trì sự hiện diện qua nhiều thế hệ vận động viên, kể cả khi người chiến thắng thay đổi theo từng mùa giải.

Louis Vuitton đã xây dựng một hệ sinh thái Trophy Trunks, những chiếc rương đặt riêng cho các giải thưởng thể thao danh tiếng. Ảnh: Nss Sports

Từ góc độ kinh doanh, chiến lược này giúp kéo dài vòng đời của một mối quan hệ thương mại. Trong nền kinh tế xa xỉ, đó là một dạng quyền lực mềm: không cần chiếm vị trí trung tâm, nhưng luôn có mặt trong những khoảnh khắc trung tâm; không cần hiện diện hàng dãy logo, nhưng luôn hiện diện trong những câu chuyện mà hàng triệu người trên thế giới cùng quan tâm.