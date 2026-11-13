Một sai lầm khi làm hộ chiếu online có thể khiến mất kiểm soát VNeID

Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân chủ động nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID. Ảnh: VIR.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa cảnh báo những rủi ro khi người dân nhờ người khác kê khai, nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến, đặc biệt là việc cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản định danh điện tử.

Theo cơ quan này, dịch vụ công trực tuyến giúp người dân thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu thuận tiện hơn. Tuy nhiên, do chưa quen sử dụng công nghệ hoặc gặp khó khăn khi thao tác, một số người lựa chọn nhờ người khác làm thay, thậm chí cung cấp cả mật khẩu VNeID và mã xác thực OTP.

Việc chia sẻ những thông tin này có thể khiến người dân mất quyền kiểm soát tài khoản, bị lợi dụng danh tính và đối mặt với những rủi ro về tài chính, pháp lý.

Tài khoản VNeID gắn với thông tin định danh của mỗi công dân. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, khi cung cấp mật khẩu và mã OTP, người dùng có thể vô tình trao quyền truy cập vào danh tính số của mình cho người khác.

Kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, vay tín dụng hoặc thực hiện các giao dịch trái phép dưới danh nghĩa chủ tài khoản.

Nếu thông tin định danh bị sử dụng vào mục đích bất hợp pháp, người dân có thể phải mất nhiều thời gian phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng danh tính, việc nhờ người khác kê khai hồ sơ còn có thể dẫn đến sai sót trong quá trình làm hộ chiếu.

Người được nhờ có thể không nắm đầy đủ thông tin nhân thân, tình trạng hộ chiếu trước đó hoặc những nội dung cần kê khai. Hồ sơ thiếu chính xác có thể phải bổ sung, điều chỉnh, kéo dài thời gian giải quyết.

Người dân làm thủ tục tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an). Ảnh: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Trường hợp kê khai không đúng sự thật, người liên quan có thể bị xem xét xử lý theo quy định. Nếu địa chỉ nhận hộ chiếu qua đường bưu chính bị nhập sai, giấy tờ cũng có thể thất lạc hoặc không được chuyển đến đúng người nhận.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cảnh báo một số đối tượng có thể lợi dụng việc hỗ trợ làm hộ chiếu để thu thập, mua bán thông tin cá nhân hoặc thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để hạn chế những rủi ro trên, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân chủ động nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, người dân cần tuân thủ nguyên tắc "3 không": Không cung cấp tài khoản, mật khẩu cho người khác; không chia sẻ mã OTP và thông tin định danh cá nhân; không truy cập đường dẫn hoặc sử dụng dịch vụ không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dùng cần đăng xuất khỏi hệ thống sau khi thực hiện thủ tục, thường xuyên kiểm tra thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu khi cần thiết.

Với những người chưa quen thao tác trực tuyến, Cục Quản lý xuất nhập cảnh khuyến nghị liên hệ bộ phận tiếp nhận hồ sơ để được hướng dẫn hoặc nhờ người thân hỗ trợ.

Tuy nhiên, người làm hộ chiếu cần trực tiếp kiểm soát quá trình kê khai, kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi hồ sơ và không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác.