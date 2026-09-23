Một quyết định trước khi mang thai có thể cứu cả thai kỳ

Một thai kỳ khỏe mạnh bắt đầu từ giai đoạn trước khi người phụ nữ mang thai. Bên cạnh dinh dưỡng, tiêm chủng và kiểm tra sức khỏe, cân nặng cũng là yếu tố cần được quan tâm, đặc biệt ở phụ nữ thừa cân hoặc béo phì.

Việc giảm cân hợp lý trước khi thụ thai không nhằm hướng đến một con số cân nặng hoàn hảo, mà giúp cơ thể có nền tảng sức khỏe tốt hơn và có thể giảm một số nguy cơ liên quan đến thai kỳ.

Khó thụ thai hơn

Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), cân nặng quá mức có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và khiến việc mang thai khó khăn hơn. Béo phì gây rối loạn nội tiết với các biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, liên quan mật thiết đến hội chứng buồng trứng đa nang, tăng đề kháng insuline, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển trứng và rụng trứng bình thường.

Do đó, phụ nữ đang thừa cân hoặc béo phì và có kế hoạch sinh con nên trao đổi với bác sĩ về cân nặng phù hợp, chế độ ăn và hoạt động thể chất trước khi mang thai.

Tăng nguy cơ tiểu đường, tăng huyết áp thai kỳ

Khi bước vào thai kỳ với cân nặng cao, phụ nữ có nguy cơ gặp nhiều biến chứng hơn, trong đó có đái tháo đường thai kỳ và tiền sản giật.

Đặc biệt, thừa cân là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ đái tháo đường thai kỳ. Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK) cho biết phụ nữ thừa cân có thể giảm nguy cơ này bằng cách giảm cân và tăng cường hoạt động thể chất trước khi mang thai.

Tiền sản giật cũng đáng lưu ý bởi tình trạng tăng huyết áp trong thai kỳ có thể gây những biến chứng nghiêm trọng cho cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, theo dõi và điều trị kịp thời.

Phụ nữ béo phì mang thai phải đối mặt với nhiều biến chứng. Ảnh: Shutterstock.

Tăng nguy cơ sinh mổ và biến chứng khi sinh

Béo phì cũng liên quan đến nguy cơ phải sinh mổ cao hơn. Ngoài ra, người mẹ có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn trong quá trình phẫu thuật và gây mê, đặc biệt khi béo phì ở mức độ nặng. NIDDK cho biết phụ nữ béo phì có nguy cơ sinh mổ cao hơn và có thể mất nhiều thời gian hồi phục sau sinh.

Một số vấn đề khác trong quá trình chuyển dạ và sinh con cũng có thể gặp nhiều hơn, chẳng hạn chuyển dạ kéo dài hoặc biến chứng liên quan đến phẫu thuật.

Thai nhi cũng chịu ảnh hưởng

Cân nặng của người mẹ trước và trong thai kỳ không chỉ liên quan đến sức khỏe của mẹ mà còn ảnh hưởng đến em bé. Theo Viện Sức khỏe Trẻ em và Phát triển Con người Quốc gia Mỹ (NICHD), phụ nữ thừa cân hoặc béo phì có nguy cơ sinh con quá lớn so với tuổi thai, thai lưu và một số dị tật bẩm sinh cao hơn. Trong đó, béo phì ở mẹ có liên quan đến tăng nguy cơ dị tật tim bẩm sinh và dị tật ống thần kinh.

Nếu đang thừa cân và dự định có con, giảm lượng cân dư thừa trước khi mang thai có thể giúp cải thiện sức khỏe chuyển hóa và giảm một số nguy cơ liên quan đến thai kỳ. Phụ nữ thừa cân đang có kế hoạch mang thai nên cân nhắc giảm cân và tăng hoạt động thể chất trước khi thụ thai.

Tuy nhiên, khi đã mang thai, không nên tự ý áp dụng chế độ ăn kiêng hoặc cố gắng giảm cân. Việc giảm cân trong thai kỳ có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của thai nhi. Thay vào đó, thai phụ nên được bác sĩ tư vấn mức tăng cân phù hợp dựa trên BMI trước khi mang thai.