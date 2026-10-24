Một quyết định làm thay đổi sự nghiệp của Lý Liên Kiệt

Lý Liên Kiệt là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim võ thuật Hoa ngữ. Trước khi nổi tiếng trên màn ảnh, nam diễn viên đã xây dựng danh tiếng nhờ tài năng wushu từ khi còn rất trẻ. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, anh quyết định chuyển hướng sang điện ảnh, lựa chọn góp phần định hình sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ.

Sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, Lý Liên Kiệt bắt đầu học wushu từ năm 8 tuổi. Tài năng của anh sớm bộc lộ khi giành chức vô địch quốc gia ở tuổi 11. Trong những năm tiếp theo, anh liên tục đạt thành tích nổi bật tại các giải đấu, trở thành nhà vô địch wushu toàn năng Trung Quốc trong giai đoạn 1975-1979. Những thành tựu này giúp anh được lựa chọn tham gia các chuyến biểu diễn võ thuật ở nước ngoài, từng có dịp biểu diễn tại Nhà Trắng năm 1974.

Vai Hoàng Phi Hồng góp phần khẳng định dấu ấn riêng của Lý Liên Kiệt trong dòng phim võ thuật Hoa ngữ.

Ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt quyết định giải nghệ thể thao và chuyển sang đóng phim. Đây là lựa chọn đáng chú ý đối với một vận động viên đã sớm đạt được nhiều thành tích, nhưng cũng mở ra cơ hội để anh đưa khả năng võ thuật đến với đông đảo khán giả hơn. Năm 1982, nam diễn viên có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Thiếu Lâm Tự. Tác phẩm nhanh chóng tạo tiếng vang tại Trung Quốc, đưa anh trở thành gương mặt được công chúng chú ý. Thành công của bộ phim còn dẫn đến hai phần tiếp theo, giúp hình ảnh Lý Liên Kiệt gắn liền với dòng phim võ thuật ngay từ những năm đầu sự nghiệp.

Điểm khác biệt của nam diễn viên nằm ở nền tảng võ thuật được rèn luyện bài bản. Những động tác dứt khoát, tốc độ và khả năng kiểm soát cơ thể giúp anh tạo dấu ấn trong các cảnh hành động. Thay vì chỉ dựa vào ngoại hình hay kỹ thuật biểu diễn, Lý Liên Kiệt mang đến cảm giác chân thực của một võ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, qua đó xây dựng phong cách riêng giữa dòng phim hành động vốn có nhiều ngôi sao nổi bật.

Bước sang đầu thập niên 1990, sự nghiệp của anh tiếp tục phát triển nhờ màn hợp tác với đạo diễn Từ Khắc trong loạt phim Hoàng Phi Hồng. Hình tượng Hoàng Phi Hồng do Lý Liên Kiệt thể hiện kết hợp tinh thần võ hiệp, khí chất anh hùng và những màn giao đấu giàu tính biểu diễn. Vai diễn trở thành một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên, đồng thời củng cố vị trí của anh trong dòng phim hành động Hong Kong.

Sau khi thành danh tại châu Á, Lý Liên Kiệt tiếp tục mở rộng sự nghiệp với các dự án hành động tại Hollywood.

Sau khi khẳng định tên tuổi tại thị trường châu Á, Lý Liên Kiệt tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở Hollywood. Năm 1998, anh xuất hiện trong Lethal Weapon 4, đánh dấu bước tiến đáng chú ý tại thị trường điện ảnh Mỹ. Dù đảm nhận nhân vật phản diện, những màn võ thuật của nam diễn viên vẫn thu hút sự chú ý và mở đường cho các dự án quốc tế tiếp theo. Anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Romeo Must Die, Kiss of the Dragon và The One. Đến Hero, tác phẩm được phát hành quốc tế rộng rãi vào năm 2004, Lý Liên Kiệt tiếp tục khẳng định sức hút với khán giả ngoài Trung Quốc. Anh cũng tham gia The Forbidden Kingdom (2008), dự án đánh dấu lần đầu hợp tác trên màn ảnh với Thành Long.

Nhìn lại hành trình ấy, quyết định rời sàn đấu ở tuổi 17 không đơn thuần là sự thay đổi nghề nghiệp. Nó giúp Lý Liên Kiệt chuyển những thành tựu thể thao thành lợi thế riêng trên màn ảnh, từ đó xây dựng vị trí trong lịch sử phim võ thuật châu Á. Từ Thiếu Lâm Tự đến Hoàng Phi Hồng và các dự án Hollywood, sự nghiệp của anh cho thấy lựa chọn đúng thời điểm có thể mở ra con đường vượt xa những thành công ban đầu.