Một quyết định đã được đưa ra về Armenia trong khối an ninh do Nga dẫn dắt

Trong bối cảnh an ninh thay đổi, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn dắt vừa đưa ra một quyết định chính thức về trường hợp của Armenia.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/11 cho biết, Armenia đã mất quyền biểu quyết trong CSTO – một liên minh quân sự do Nga dẫn đầu – do không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí thành viên.

"Do Armenia không thực hiện các nghĩa vụ của mình trong nhiều năm, nên đã có đề xuất và quyết định tước quyền biểu quyết của quốc gia này", ông Peskov cho biết, lưu ý rằng Yerevan cũng sẽ không còn khả năng đề cử đại diện vào các vị trí quan trọng trong tổ chức này.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Tập thể CSTO ở Moscow, dưới sự chủ trì của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phiên họp Hội đồng An ninh Tập thể CSTO theo hình thức hẹp, ở Moscow, ngày 11/11/2026. Ảnh: Kremlin.ru

Theo TASS, Yerevan đã tẩy chay các hoạt động của liên minh quân sự này trong 4 năm liên tiếp và không đóng phí thành viên trong 2 năm qua.

Điều 25 trong Hiến chương CSTO quy định rằng, nếu một quốc gia thành viên nợ ngân sách tổ chức trong thời gian hơn 2 năm, quốc gia đó sẽ bị tước quyền biểu quyết cho đến khi thanh toán đầy đủ các khoản đóng góp. Tuy nhiên, Armenia vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi về an ninh tập thể.

Tổng thư ký CSTO, ông Taalatbek Masadykov, cho biết thêm rằng vấn đề trục xuất Armenia khỏi tổ chức không nằm trong chương trình nghị sự.

"Khi Armenia quyết định thanh toán các khoản đóng góp còn thiếu, họ có thể tiếp tục đề cử nhân sự và tham gia vào các hoạt động của tổ chức. Quyết định này phụ thuộc vào giới lãnh đạo Armenia", ông Masadykov cho biết.

Tuần trước, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã phản hồi một tuyên bố từ Tổng thư ký CSTO liên quan đến đề xuất của Nga về việc đình chỉ quyền biểu quyết của Armenia, đồng thời khẳng định lại rằng "sự quan tâm của Yerevan đối với CSTO đã không còn nữa".

Hồi tháng 8, phát biểu trước Quốc hội Armenia, ông Pashinyan đã nói rõ rằng quốc gia Nam Kavkaz (Caucasus) này không có ý định khôi phục sự tham gia tích cực vào CSTO trong 5 năm tới và sẽ "rất vui" nếu tổ chức này quyết định trục xuất Yerevan.

"Tôi sẽ rất vui nếu tổ chức quyết định trục xuất Cộng hòa Armenia khỏi CSTO, vì điều đó sẽ giải phóng chúng tôi khỏi thế lưỡng nan có nên rời đi hay không", vị Thủ tướng nói vào thời điểm đó.

Armenia, từng là đồng minh thân cận của Nga, đã dần rạn nứt quan hệ với Moscow kể từ sau xung đột quân sự với Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh vào tháng 9/2023.

Quốc gia Nam Kavkaz này đang tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, bao gồm định hướng gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trong khi đó, Nga đã áp đặt lệnh cấm trên diện rộng đối với nhiều mặt hàng của Armenia trong năm nay, khiến Yerevan phải kêu gọi sự can thiệp từ Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) – tổ chức do Moscow dẫn đầu.

Minh Đức (Theo Xinhua, Massis Post)