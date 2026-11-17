Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó đáng chú ý là Principal Global Investors, LLC không còn nắm giữ cổ phiếu nào.

Principal Global Investors đã thoái toàn bộ hơn 51,47 triệu cổ phiếu ACB.

Theo danh sách công bố, tỷ lệ sở hữu của tổ chức đầu tư này tại ACB đã giảm về 0%. Trước đó, tại thời điểm ngày 12/6, Principal Global Investors còn nắm hơn 51,47 triệu cổ phiếu, tương đương 1,002% vốn điều lệ. Như vậy, toàn bộ lượng cổ phần từng được ghi nhận của quỹ đã được thoái hết trong khoảng 5 tháng.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu ACB chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 8, tính đến ngày 17/8, khối ngoại đã bán ròng hơn 246 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng giá trị khoảng 5.700 tỷ đồng.

Lãnh đạo ACB từng lý giải hoạt động bán ròng có thể liên quan đến việc các quỹ ETF tái cơ cấu danh mục khi thị trường chứng khoán Việt Nam chuyển từ nhóm cận biên sang nhóm mới nổi. Đây là hoạt động phân bổ lại tài sản theo chiến lược đầu tư của các quỹ, không nhất thiết phản ánh đánh giá tiêu cực đối với riêng ngân hàng.

Dù vậy, việc một cổ đông ngoại nắm hơn 51 triệu cổ phiếu rút toàn bộ vốn vẫn đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức hút của ACB đối với dòng tiền quốc tế.

Hồi tháng 8, Tổng giám đốc ACB Từ Tiến Phát cho biết tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng vào khoảng 24%, trong khi giới hạn tối đa là 30%. Như vậy, ngân hàng còn khoảng 6% room ngoại tại thời điểm phát biểu.

Theo dữ liệu giao dịch được BSC cập nhật tại phiên 16/11, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ACB vào khoảng 21,99%, tương ứng dư địa khoảng 8,01%. Sự khác biệt giữa hai con số phản ánh biến động sở hữu và thời điểm thống kê.

ACB hiện chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài, dù tỷ lệ sở hữu ngoại đã ở mức tương đối cao. Ngân hàng cho biết sẵn sàng hợp tác với các đối tác có khả năng bổ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị và phát triển sản phẩm.

Tuy nhiên, phần room còn lại có thể trở thành bài toán khi ACB muốn tìm kiếm một nhà đầu tư chiến lược nắm tỷ lệ sở hữu đáng kể.

Theo quy định hiện hành, một nhà đầu tư nước ngoài thông thường được sở hữu tối đa 15% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại; tỷ lệ này có thể lên 20% đối với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Tổng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại một ngân hàng thương mại thông thường không vượt quá 30%.

Với dư địa khoảng 8% theo dữ liệu tại phiên 16/11, ACB khó có thể chỉ dựa vào phần room còn trống nếu muốn dành tỷ lệ sở hữu lớn cho một đối tác mới. Ngân hàng có thể phải tính đến phương án các cổ đông nước ngoài hiện hữu giảm tỷ lệ nắm giữ hoặc sắp xếp lại cơ cấu sở hữu.

Bên cạnh giới hạn room, định giá cũng là yếu tố quan trọng. Một nhà đầu tư chiến lược thường không chỉ quan tâm đến giá cổ phiếu mà còn đánh giá khả năng tham gia quản trị, quyền lợi đi kèm và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Vì vậy, việc còn room ngoại chưa đồng nghĩa một thương vụ hợp tác sẽ sớm diễn ra.

Sức khỏe tài chính cũng là phép thử đối với khả năng thu hút dòng vốn dài hạn. Trong 9 tháng đầu năm 2026, ACB đạt lợi nhuận trước thuế 16.614 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt gần 27.946 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 94,5%, lên 2.680 tỷ đồng. Tổng nợ xấu cuối tháng 9 là hơn 9.094 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,97% lên khoảng 1,19%.

Những con số này cho thấy ACB vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận, nhưng áp lực dự phòng và chất lượng tài sản cần được theo dõi. Đây cũng là những chỉ tiêu có thể ảnh hưởng đến cách nhà đầu tư dài hạn đánh giá ngân hàng.