Ngân hàng của Chủ tịch Trần Hùng Huy ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng năm nay, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Ảnh: ACB.

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông.

Cụ thể, Principal Global Investors, LLC đã không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ của ACB. Trước đó, tại danh sách công bố ngày 12/6, tổ chức này nắm giữ gần 51,5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 1,002% vốn điều lệ ngân hàng. Phần sở hữu của người có liên quan không được ghi nhận.

Như vậy, đối chiếu hai lần công bố thông tin, lượng cổ phiếu ACB do quỹ Principal Global Investors, LLC nắm giữ đã giảm gần 51,5 triệu đơn vị, tương ứng toàn bộ số cổ phần từng được ghi nhận vào tháng 6. Diễn biến này diễn ra trong khoảng 5 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 11/2026.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Âu Lạc liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại ngân hàng nơi ông Trần Hùng Huy đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT.

Theo công bố hồi tháng 6, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny đã mua thêm 15,746 triệu cổ phiếu ACB. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu do bà Jenny nắm giữ tăng từ hơn 135,6 triệu lên hơn 151,4 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,64% lên 2,95% vốn điều lệ.

Tính chung phần sở hữu của các cá nhân liên quan, nhóm Âu Lạc hiện nắm giữ gần 492,7 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 9,59% vốn điều lệ ngân hàng.

So với cuối tháng 3, thời điểm nhóm này lần đầu xuất hiện trong danh sách cổ đông lớn của ACB với tỷ lệ sở hữu 5,01%, lượng cổ phiếu nắm giữ đã tăng thêm hơn 235 triệu đơn vị.

Về kết quả kinh doanh, ACB cũng duy trì vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân có lợi nhuận lớn với hơn 16.600 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 74% kế hoạch năm. Thu nhập lãi thuần trong cùng giai đoạn của nhà băng này đạt hơn 23.000 tỷ đồng (+16%), còn thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng lên hơn 2.600 tỷ đồng (+16%).

Kết thúc quý III, số dư cho vay khách hàng của ACB đạt 765.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với đầu năm, động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Tổng huy động vốn cùng giai đoạn đạt hơn 807.000 tỷ đồng (+12%).