Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Với lời kêu gọi "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên", chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của hoạt động thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

Theo kế hoạch, Lễ phát động sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV6 và các nền tảng truyền thông của Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Ngay sau nghi thức đánh trống phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân sẽ tham gia chạy bộ đồng hành, xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại số 47 phố Hàng Dầu.

Tham dự sự kiện gồm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, người lao động, thành viên các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân Thủ đô. Đáng chú ý, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao Thể thao Việt Nam như: Hai cầu thủ bóng đá Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc, các tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường, hai vận động viên cầu mây Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Khánh Ly và võ sĩ Wushu Dương Thúy Vi.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là "Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh", khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì tập luyện lâu dài.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, hoạt động giao lưu được tổ chức trên phố Đinh Tiên Hoàng, đối diện Nhà hát Múa rối Thăng Long. Tại đây, người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ, chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký các ngôi sao thể thao. Không chỉ giao lưu với người hâm mộ, các vận động viên và huấn luyện viên còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, tham gia thử thách và thi đấu giao hữu cùng người dân. Thông qua những hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn đưa thể thao thành tích cao đến gần hơn với đời sống cộng đồng, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích vận động, đặc biệt trong giới trẻ.

Bên cạnh hoạt động giao lưu với các ngôi sao, chương trình còn có màn biểu diễn võ thuật và thể dục của lực lượng vũ trang. Từ 8 giờ 30 phút ngày 10/10, lực lượng Công an nhân dân sẽ biểu diễn tại khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, trước tượng đài Lý Thái Tổ. Tiếp đó, lúc 9 giờ, lực lượng Quân đội nhân dân thực hiện các tiết mục biểu diễn võ thuật, thể dục, với khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình, trong đó có khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ bộ đội đặc công.

Trong hai ngày 10 và 11/10, không gian quanh hồ Hoàn Kiếm cũng trở thành điểm trải nghiệm nhiều môn thể thao dành cho cộng đồng. Người dân có thể tham gia trải nghiệm hoặc tìm hiểu các môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao, đẩy gậy và kéo co…

Các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và võ cổ truyền cũng được tổ chức biểu diễn, hướng dẫn tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Đặc biệt, Ban tổ chức bố trí các khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện và đăng ký cam kết duy trì hoạt động thể thao thường xuyên.

Đây là một trong những nội dung nhằm hiện thực hóa mục tiêu của chương trình, không chỉ vận động người dân tham gia một sự kiện thể thao mà còn từng bước hình thành thói quen rèn luyện thân thể trong đời sống hằng ngày.

Lễ phát động là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện thuộc Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", góp phần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".