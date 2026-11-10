Một quốc gia Trung Phi ấn định ngày bầu cử Quốc hội và địa phương sau hai lần trì hoãn

Tổng thống Cameroon Paul Biya thông báo tổ chức bầu cử Quốc hội và chính quyền địa phương vào ngày 7/2/2027, sau hai lần trì hoãn. (Nguồn: Al Jazeera)

Quyết định được công bố thông qua sắc lệnh phát trên đài phát thanh quốc gia, giữa lúc tình hình chính trị Cameroon vẫn căng thẳng sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2025.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Paul Biya đã hai lần hoãn các cuộc bỏ phiếu, dẫn đến quyết định kéo dài nhiệm kỳ của các nghị sĩ Quốc hội đến ngày 20/12.

Trong khi đó, nhiệm kỳ của các thành viên hội đồng địa phương được gia hạn đến ngày 28/2/2027.

Bên cạnh công tác chuẩn bị cho các cuộc bầu cử sắp tới, Cameroon vẫn đang chờ triển khai kế hoạch cải tổ nội các được công bố từ gần một năm trước.

Đồng thời, nước này chưa bổ nhiệm Phó Tổng thống theo quy định hiến pháp sửa đổi hồi tháng 4/2026.

Theo cơ chế mới, người giữ chức vụ Phó Tổng thống sẽ kế nhiệm Tổng thống trong trường hợp nhà lãnh đạo đương nhiệm qua đời.

Quy định này khiến quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo tiếp tục thu hút sự quan tâm trong bối cảnh chính trị Cameroon hiện nay.

(theo Al Jazeera)