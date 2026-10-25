Một quốc gia Trung Đông mạnh tay mua loại cá giá rẻ của Việt Nam

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, xuất khẩu cá rô phi trong tháng 9 tiếp tục tăng mạnh 86% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13 triệu USD.

Luỹ kế 9 tháng năm 2026, xuất khẩu con cá này đem về 104 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Về cơ cấu thị trường xuất khẩu, Brazil vẫn là khách hàng lớn nhất.

Mỹ là thị trường lớn thứ hai với 25 triệu USD trong 9 tháng, giảm 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tháng 9 xuất khẩu sang Mỹ phục hồi mạnh, đạt 4 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ và gần gấp đôi tháng 8.

Đáng chú ý, loại cá phổ biến có giá rẻ được bán đầy chợ Việt xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út đạt 10 triệu USD trong 9 tháng, tăng mạnh 50% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng tháng 9 xuất khẩu sang thị trường này đạt 3 triệu USD, tăng 231% (gấp hơn 3 lần).

VASEP cho biết, Ả Rập Xê Út chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu sang khối Trung Đông.

Xuất khẩu cá rô phi tăng mạnh. Ảnh: NN&MT.

Ngoài ra, xuất khẩu con cá này sang Nhật Bản trong 9 tháng năm 2026 cũng tăng tới 74%.

Tại thị trường Nhật Bản, cá rô phi nước lợ của Việt Nam bắt đầu được đưa vào phân khúc sushi, sashimi.

Việc được đưa vào phân khúc sushi, sashimi cho thấy con cá rô phi đang có cơ hội tiếp cận phân khúc sản phẩm có yêu cầu cao hơn tại thị trường Nhật Bản. Theo VASEP, đây cũng là tín hiệu cho thấy cá rô phi Việt Nam có khả năng mở rộng giá trị sử dụng, thay vì chỉ cạnh tranh ở phân khúc phổ thông.

Với thị trường Mỹ, mặc dù xuất khẩu tăng trưởng hai con số trong tháng 9, nhu cầu nhập khẩu vẫn chủ yếu dựa vào lượng hàng tồn kho, nên chưa thể khẳng định đà tăng này sẽ duy trì bền vững.

Theo VASEP, một số doanh nghiệp đang mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như Nhật Bản và Ả Rập Xê Út.

Tuy nhiên, để tăng sức cạnh tranh, doanh nghiệp cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đồng thời tạo sự khác biệt về sản phẩm, chất lượng và dịch vụ. Chẳng hạn, việc cá rô phi Việt Nam thâm nhập phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản có thể mở ra cơ hội phát triển ở thị trường này cũng như các thị trường khác có yêu cầu cao.