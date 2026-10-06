Một quốc gia Sừng châu Phi ngỏ ý muốn tiếp cận Biển Đỏ

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed khẳng định, nước này cần có lối ra Biển Đỏ. (Nguồn: Al Jazeera)

Phát biểu trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm mới tại quốc hội.

Cụ thể, Ethiopia không còn quyền tiếp cận trực tiếp Biển Đỏ kể từ khi Eritrea giành độc lập vào năm 1993.

Trong những năm gần đây, Addis Ababa nhiều lần thúc đẩy việc tìm kiếm một lối ra biển.

Trái lại, quan hệ giữa Ethiopia với Eritrea, Ai Cập và Sudan trở nên căng thẳng do những bất đồng về vùng Tigray, nguồn nước sông Nile và quyền tiếp cận cảng biển.

Trong khi đó, Ai Cập, Eritrea, Sudan và Somalia vừa nhóm họp tại thành phố New Alamein của Ai Cập và khẳng định, việc quản lý Biển Đỏ thuộc trách nhiệm của các quốc gia ven biển.

Ngày 5/10, Bộ Ngoại giao Ethiopia cho rằng, mọi cuộc thảo luận về Biển Đỏ cần tính đến “lợi ích chính đáng và mối liên hệ lâu dài” của Ethiopia với vùng biển này.

Về phía Somalia, Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud cho biết, nước này không phản đối Ethiopia tiếp cận Biển Đỏ thông qua lãnh thổ Somalia. Song, hai bên cần chính thức đàm phán để thống nhất các điều khoản.

(theo Al Jazeera)