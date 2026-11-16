Một quốc gia phạt Meta 805 triệu Euro

Các cơ quan chức năng Ý cho biết: "Thông qua ứng dụng Facebook trên các thiết bị Android, Meta đã truy cập vào ảnh, video và các siêu dữ liệu (metadata) liên quan của người dùng tại Ý mà không nhận được sự đồng ý cụ thể hay đưa ra thông báo phù hợp".

Mức phạt 805 triệu Euro (khoảng 23.000 tỷ đồng) tương đương 0,4% doanh thu của Meta trong năm tài chính 2025. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng Ý từng áp đặt đối với một công ty công nghệ thông tin. Để so sánh, Amazon từng bị phạt 1,1 tỷ Euro (khoảng hơn 31.000 tỷ đồng) vào năm 2021 do vi phạm luật cạnh tranh, dù sau đó số tiền này đã được giảm xuống còn 752 triệu Euro (khoảng hơn 21.000 tỷ đồng) sau quá trình kháng cáo.

Tính năng được đề cập, ra mắt vào năm 2023, có tên là "Gợi ý từ thư viện ảnh" (Gallery Recommendations). Tính năng này quét thư viện ảnh trên điện thoại của người dùng và đưa ra các gợi ý bài đăng dựa trên những hình ảnh và video tìm thấy. Facebook đã yêu cầu một sự cho phép bao quát duy nhất để truy cập vào thư viện ảnh cho toàn bộ ứng dụng. Các cơ quan chức năng Ý xác định rằng, mục đích của việc truy cập này không được công bố rõ ràng, cụ thể là thông tin về việc ứng dụng truy cập vào thư viện ảnh của người dùng, cũng như cách thức tắt tính năng này, đã không được nêu rõ ràng.

Các cơ quan chức năng Ý đã bắt đầu cuộc điều tra từ năm ngoái. Phạm vi điều tra không bao gồm khả năng dữ liệu có thể đã được sử dụng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI). Meta đã phủ nhận việc dữ liệu này được sử dụng cho mục đích huấn luyện mô hình AI. Về quy mô của khoản tiền phạt, các cơ quan chức năng Ý cho biết, họ đã cân nhắc đến số lượng lớn người dùng bị ảnh hưởng, khoảng 20 triệu người dùng Android tại Ý cũng như thực tế là hành vi vi phạm vẫn tiếp diễn đối với những người dùng chưa cập nhật ứng dụng hoặc những người từng đồng ý cho phép hệ thống truy cập trước đó.

Một người phát ngôn của Meta cho biết, công ty "hoàn toàn không đồng tình với đánh giá của cơ quan quản lý cũng như mức phạt cao quá mức này", đồng thời cho biết họ dự định sẽ kháng cáo quyết định trên. Công ty giải thích: "Đây là một công cụ đơn giản được thiết kế để giúp người dùng chia sẻ ảnh và video trên Facebook", và nói thêm rằng "người dùng phải cấp quyền trên thiết bị của họ thì tính năng này mới có thể hoạt động, và họ có thể thay đổi các quyền này trong phần cài đặt bất cứ lúc nào".

Trước đó, vào tháng Mười, Meta đã bị yêu cầu nộp phạt 25 tỷ đôla Mỹ (khoảng hơn 643.000 tỷ đồng) tại bang New Mexico (Hoa Kỳ) vì hành vi lừa dối người dùng liên quan đến bê bối Cambridge Analytica (CA). Một bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng, Meta đã phạm 43,9 triệu vi phạm pháp lý, bao gồm việc đưa ra những lời hứa sai sự thật với người dùng rằng họ có quyền kiểm soát trực tiếp đối với dữ liệu của mình, cũng như có hành vi gây hiểu lầm liên quan đến các quy trình quản lý nội dung của công ty. Vụ bê bối Cambridge Analytica đề cập đến một sự kiện xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, khi công ty tư vấn chính trị Cambridge Analytica của Anh thu thập thông tin cá nhân của 87 triệu người dùng Facebook mà không được phép, thông qua một ứng dụng trên nền tảng Facebook.