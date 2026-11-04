Một quốc gia Nam Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại 1.380 huyện trước nguy cơ mưa lớn do El Niño

Người dân di chuyển trên đường phố ngập nước sau những trận mưa lớn tại Peru. (Nguồn: Mashable)

Theo thông báo đăng trên công báo El Peruano, quyết định áp dụng tại các địa phương thuộc 24 tỉnh và tỉnh lập hiến Callao.

Theo sắc lệnh, chính quyền các địa phương có trách nhiệm phối hợp triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp, dưới sự hỗ trợ và giám sát chuyên môn của Viện Phòng vệ dân sự quốc gia Peru (INDECI), cùng các bộ, ngành và tổ chức công, tư có liên quan.

Các hoạt động tập trung vào giảm thiểu nguy cơ thiên tai, ứng phó với tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả, qua đó bảo vệ người dân tại những khu vực dễ bị tổn thương.

Quyết định được đưa ra trên cơ sở đánh giá ngày 30/10 của INDECI, trong đó xác định nhiều địa phương có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong thời gian tới.

INDECI cảnh báo, hiện tượng El Niño sẽ tiếp tục duy trì ở khu vực ven biển Peru và phát triển tại vùng trung tâm xích đạo Thái Bình Dương, qua đó làm tăng nguy cơ xảy ra mưa lớn.

Trước tình hình này, chính phủ cần sớm triển khai các biện pháp ứng phó tại những địa bàn có nguy cơ cao.

(theo Tân Hoa xã)