Một quốc gia Đông Phi cho xuất viện ca Ebola cuối cùng, đếm ngược 42 ngày tới thời điểm công bố hết dịch

Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale phát biểu tại cuộc họp báo ở Nairobi ngày 11/11. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo AP, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Nairobi, Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale cho biết, nước này sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa và giám sát dịch tễ đến ngày 23/12.

Trước đó, kể từ khi ghi nhận ca mắc Ebola đầu tiên vào ngày 6/10, Kenya đã xác nhận tổng cộng 9 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 2 người tử vong và 7 bệnh nhân hồi phục.

Đáng chú ý, tất cả các ca mắc đều có liên hệ với bệnh nhân đầu tiên, cho thấy chưa có bằng chứng về tình trạng lây truyền trong cộng đồng.

Dù tình hình trong nước đã có những chuyển biến tích cực, Kenya vẫn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, tâm điểm của đợt bùng phát Ebola hiện nay.

Theo số liệu công bố ngày 11/11, quốc gia này ghi nhận 11.042 ca mắc và 5.387 trường hợp tử vong. Trong khi đó, dịch bệnh đã lan sang Uganda và Nigeria thông qua hoạt động đi lại xuyên biên giới.

Trước nguy cơ trên, chính phủ Kenya tiếp tục siết chặt kiểm soát nhập cảnh, tăng cường sàng lọc thân nhiệt và yêu cầu hành khách khai báo y tế.

Bên cạnh đó, công dân Kenya trở về từ CHDC Congo phải thực hiện cách ly 21 ngày nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời chúc mừng tới chính phủ và đội ngũ y tế Kenya.

Người đứng đầu WHO đồng thời đánh giá cao công tác giám sát, khả năng ứng phó nhanh chóng và tinh thần cảnh giác của quốc gia Đông Phi này.

(theo Al Jazeera)