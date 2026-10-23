Một quốc gia Đông Nam Á lần đầu cấp phép xuất khẩu đất hiếm thô

Các bao chứa hỗn hợp nguyên tố đất hiếm tại cơ sở của công ty khai khoáng Lynas (Australia) ở Gebeng, miền Đông Malaysia. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững Malaysia cho biết, Cục Khoáng sản và Địa chất Malaysia đã chấp thuận một hồ sơ xin xuất khẩu đất hiếm phục vụ mục đích nghiên cứu và phát triển. Bộ này không tiết lộ danh tính đơn vị nộp hồ sơ cũng như các thông tin chi tiết liên quan.

Đất hiếm là một trong những nhóm nguyên liệu thô quan trọng hàng đầu thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các công nghệ thiết yếu của đời sống hiện đại, trong đó có nhiều ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.

Trung Quốc từ lâu giữ vị thế chi phối hoạt động khai thác và chế biến đất hiếm trên toàn cầu. Tuy nhiên, Malaysia và một số quốc gia khác đang đẩy mạnh phát triển năng lực trong lĩnh vực này nhằm giảm sự phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Hiện Malaysia là nơi đặt cơ sở hoạt động của Lynas Rare Earths, doanh nghiệp Australia thuộc nhóm số ít nhà sản xuất đất hiếm quy mô lớn bên ngoài Trung Quốc. Một số tập đoàn trong nước, trong đó có Berjaya, cũng đang tìm hiểu các dự án liên quan.

Trong khi đó, doanh nghiệp Carester của Pháp có kế hoạch xây dựng nhà máy tách đất hiếm tại bang Perak, miền Bắc Malaysia, cùng Tập đoàn Malaco Mining của nước này. Hơn 12 doanh nghiệp Mỹ cũng đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Malaysia.

Đầu tháng 10, Malaysia đã ban hành hướng dẫn về việc xuất khẩu có điều kiện đối với đất hiếm thô, nới lỏng lệnh tạm ngừng xuất khẩu được áp dụng từ năm 2024. Theo khuôn khổ mới, các lô nguyên liệu chưa qua chế biến có thể được phép xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu, phát triển hoặc chế biến, với điều kiện đáp ứng các yêu cầu quản lý liên quan.

Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Phát triển bền vững Malaysia cho biết, các doanh nghiệp nước ngoài đủ điều kiện cũng có thể nộp hồ sơ theo hướng dẫn mới, với điều kiện tuân thủ các quy định hiện hành.

Bộ này nhấn mạnh ưu tiên của Malaysia không nằm ở số lượng hồ sơ được phê duyệt, mà ở chất lượng đầu tư, khả năng chuyển giao công nghệ và giá trị lâu dài mà các dự án mang lại.

(theo Bloomberg)