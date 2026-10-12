Một quốc gia Đông Bắc Á tính đưa hạ tầng đường sắt vào chiến lược quốc phòng
Ngày 11/10, chính phủ Nhật Bản đề xuất đưa hạ tầng đường sắt vào danh mục chi tiêu liên quan quốc phòng nhằm bảo đảm vận chuyển vật tư, trang thiết bị tới các đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ (JSDF) trong tình huống khẩn cấp.
Theo Kyodo News, đề xuất này nằm trong kế hoạch sửa đổi ba văn kiện an ninh chủ chốt của Nhật Bản vào cuối năm 2026.
Nếu được thông qua, kế hoạch có thể thúc đẩy bảo trì các tuyến đường sắt ít người sử dụng, xây dựng đường ray đôi, mở rộng đường hầm để vận chuyển thiết bị cỡ lớn và phát triển các trung tâm hậu cần kết nối với mạng lưới đường sắt.
Hiện danh mục phát triển hạ tầng công cộng phục vụ quốc phòng chủ yếu tập trung vào sân bay, cảng biển và đường dẫn tới các đầu mối này.
Bên cạnh đó, giới chức Nhật Bản đang xem xét tính cả các khoản chi cho an ninh kinh tế, như phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ vũ trụ và xây dựng mạng lưới cung ứng năng lượng vào tổng chi tiêu an ninh toàn diện.
Các văn kiện hiện hành đặt mục tiêu chi tiêu quốc phòng và các khoản liên quan đạt 2% GDP.
Trong khi đó, Mỹ đang thúc giục các đồng minh nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP.
Tính đến tháng 4/2026, Nhật Bản đã xác định 24 sân bay và 33 cảng biển thuộc diện nâng cấp hạ tầng phục vụ quốc phòng.
Trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2027, nước này phân bổ tổng cộng 225 tỷ Yen (khoảng 1,42 tỷ USD) cho phát triển sân bay, cảng biển và đường bộ.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-quoc-gia-dong-bac-a-tinh-dua-ha-tang-duong-sat-vao-chien-luoc-quoc-phong-455213.html