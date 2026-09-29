Một quốc gia châu Âu tuyên bố cần duy trì hợp tác quốc phòng lâu dài với Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen cho rằng, nước này cần duy trì hợp tác quốc phòng lâu dài với Israel do đang sử dụng nhiều hệ thống vũ khí do Tel Aviv cung cấp. (Nguồn: RBC - Ukraine)

Trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Phần Lan, Bộ trưởng Häkkänen cho biết, một số hệ thống vũ khí do Israel cung cấp trong những năm gần đây đang giữ vai trò quan trọng đối với năng lực phòng thủ của nước này.

Trong số đó có hệ thống phòng không David’s Sling, tên lửa Gabriel 5 và tên lửa chống tăng Spike.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan, việc mua các hệ thống này cũng đồng nghĩa Helsinki phải duy trì quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp Israel.

Mối quan hệ này nhằm bảo đảm phụ tùng thay thế, cập nhật phần mềm, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật. “Thực tế này buộc chúng tôi phải hợp tác với Israel, dù muốn hay không”, Bộ trưởng Häkkänen nói.

Phát biểu trên được đưa ra khi quan hệ quốc phòng giữa các nước châu Âu và Israel đang trở thành vấn đề gây tranh luận.

Một số tổ chức về quyền con người kêu gọi các chính phủ châu Âu ngừng chuyển giao vũ khí cho Israel, đồng thời cảnh báo rằng, động thái tiếp tục cung cấp vũ khí có thể tạo điều kiện cho các hành động bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế tại Gaza.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã siết chặt các quy định về mua bán vũ khí với Israel. Italy cũng đình chỉ việc tự động gia hạn một thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel hồi đầu năm.

Bất chấp những diễn biến trên, Phần Lan vẫn xác định Israel là một trong những đối tác quan trọng về trang bị quốc phòng, cùng với Mỹ và Hàn Quốc, theo Báo cáo Quốc phòng của nước này trong năm 2024.

Bộ trưởng Häkkänen cũng cho hay, trong số các đảng có đại diện tại quốc hội Phần Lan, chỉ có Liên minh Cánh tả phản đối hợp tác quốc phòng với Tel Aviv.

(theo Anadolu)