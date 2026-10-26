Một quản trị viên nhóm FB bị xử phạt vì đăng sai sự thật về Trường 'Con'

Ngày 26/10, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thông tin, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng phát hiện hội nhóm Facebook "TỘC BÀN PHÍM 1" đã thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật về một cá nhân được biết đến với cái tên "Giang hồ mạng - Trường Con".

Cục An ninh mạng đã chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng tiến hành làm việc với quản trị viên là Nguyễn Quang Hà.

Nhóm Facebook "TỘC BÀN PHÍM 1" thường xuyên đăng tải hình ảnh không đúng sự thật về một cá nhân được biết đến với cái tên "Giang hồ mạng - Trường Con".

Tại cơ quan Công an, Hà khai nhận là quản trị viên của hội nhóm này với khoảng 257.500 thành viên, Hà duyệt đăng tải các nội dung, hình ảnh không đúng liên quan đến "Giang hồ mạng - Trường Con" với mục đích "câu view", "câu like" thu hút người xem, lượt tương tác và chưa hưởng lợi gì từ việc này.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 16/10, Phòng An ninh mạng - Công an Thành phố Hải Phòng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quang Hà về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Đồng thời, hội nhóm "TỘC BÀN PHÍM 1" được giao cho Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp với cá nhân liên quan quản lý, định hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng.

Từ vụ việc trên, Cục An ninh mạng khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội cần lưu ý kiểm chứng trước khi chia sẻ. Không đăng tải, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được xác thực, đặc biệt là những nội dung liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quản trị viên, người kiểm duyệt nội dung cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bài đăng, bình luận; kịp thời ngăn chặn nội dung vi phạm. Những nội dung giật gân, bôi nhọ, gây tranh cãi có thể thu hút nhiều lượt xem nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến cá nhân và cộng đồng. Cùng với đó khi phát hiện thông tin giả mạo, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người dân cần sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng và thông tin cho cơ quan chức năng khi cần thiết.

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Nguồn video: CA cung cấp.