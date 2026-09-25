Một quán quân bất ngờ qua đời ở tuổi 16

Sáng 25/9, người thân của thần đồng vũ đạo Yamada Ria vừa đăng cáo phó thông báo tin buồn: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Ria đã qua đời mới đây. Trong suốt hơn 1 năm chống chọi với bệnh tật, Ria đã kiên cường chiến đấu bằng sức mạnh tinh thần. Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những khán giả đã luôn ủng hộ, động viên Ria trong suốt khoảng thời gian khó khăn. Ria rất yêu nhảy. Con bé luôn trân trọng những người bạn mà mình đã có cơ hội được gặp gỡ trong quá trình hoạt động. Ria cũng luôn trân trọng sự kết nối với tất cả người hâm mộ. Xin gửi lời cảm ơn tới những đồng nghiệp đã nhảy cùng Ria, cùng con bé sẻ chia những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui. Chúng tôi hy vọng tài năng cùng nụ cười của Ria sẽ luôn được mọi người nhớ đến mãi”.

Thần đồng vũ đạo Yamada Ria vừa đột ngột qua đời ở tuổi 16. Ảnh: Koreaboo

Tờ Koreaboo đưa tin, thần đồng vũ đạo Yamada Ria - thí sinh từng giành ngôi vị quán quân trong chương trình Street Girl Dance Fighter 2, vừa đột ngột qua đời ở tuổi 16. Được biết, Ria đã phải chống chọi với một căn bệnh tự miễn trước khi trút hơi thở cuối cùng. Trong suốt thời gian qua, Ria phải tạm dừng hoạt động để được ghép tủy xương và hóa trị.

Yamada Ria sinh năm 2009, sinh ra tại Tokyo, Nhật Bản, Ria bắt đầu làm quen và luyện tập vũ đạo chuyên nghiệp từ khi mới 6 tuổi. Ngay từ khi còn là một cô bé tiểu học, Ria đã thể hiện những kỹ năng nhảy đường phố (street dance), đặc biệt là kỹ thuật Locking và Animation vô cùng điêu luyện, vượt xa lứa tuổi. Nhờ tài năng xuất chúng, Ria đã lọt vào mắt xanh của các chuyên gia và chính thức ký hợp đồng với công ty quản lý vũ công danh tiếng toàn cầu Jam Republic The Agency vào năm 13 tuổi (năm 2022).

Cuối năm 2023, Ria tham gia chương trình thực tế sống còn Street Dance Girls Fighter 2 dưới tư cách thí sinh tự do quốc tế. Ngay từ vòng audition, màn trình diễn bùng nổ của cô bé 14 tuổi đã nhận được "All-Pass" (sự lựa chọn của tất cả các giám khảo/master). Vào đêm chung kết ngày 26/12/2023, Ria cùng Team Jam Republic đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân của cuộc thi. Ria được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "vũ công tuổi teen đẳng cấp thế giới" nhờ thần thái đỉnh cao và kỹ năng nhảy điêu luyện.

Sau thành công vang dội này, Ria đã tích cực hoạt động với vai trò vũ công đơn lẻ, đồng thời là thành viên của nhóm nhảy Baby Jam trước khi phát hiện ra căn bệnh quái ác.

Trước khi ra đi, Ria đã đăng lên hình ảnh nhập viện để tiếp nhận đợt hóa trị, đồng thời chia sẻ về căn bệnh mà mình mắc phải: “Tôi hiện mắc 1 căn bệnh khá nguy hiểm. Để trị bệnh, tôi cần phải hóa trị và được cấy ghép tủy xương. Nếu không được điều trị đúng cách, căn bệnh sẽ đe dọa đến tính mạng. Căn bệnh này không lây nhiễm, vốn liên quan đến hệ miễn dịch của bản thân tôi. Tôi nhận thức rõ quy trình điều trị phù hợp và sẽ thực hiện đầy đủ các bước để chữa lành bệnh. Thật may mắn, tôi đã tìm được người hiến tặng phù hợp. Tôi phải tạm dừng các hoạt động trong thời gian tới để tập trung điều trị. Nhưng tôi nhất định sẽ trở lại sân khấu nhảy với hình ảnh tích cực hơn. Tôi biết ơn vì tất cả. Tôi có thể tiếp tục cố gắng là nhờ vào sự ủng hộ của tất cả mọi người. Dù chỉ là 1 lượt thích từ các bạn thôi nhưng cũng đã tạo ra nguồn sức mạnh to lớn cho tôi rồi. Tôi vô cùng biết ơn vì đã nhận được tình yêu thương từ rất nhiều người. Trước đó, tôi đã không thể nói với ai khác về căn bệnh của mình".

"Người duy nhất biết bệnh tình của tôi là anh Nick, CEO Jam Republic The Agency. Tôi gặp anh ấy khi mới 12 tuổi. Kể từ đó, anh Nick đã luôn lắng nghe những chia sẻ của tôi bằng sự thấu hiểu chân thành. Tôi cũng rất biết ơn tất cả nhân sự tại Jam đã luôn hỗ trợ bản thân mình. Tôi rất tự hào và cảm thấy hạnh phúc khi là 1 phần của công ty”, Ria bày tỏ lòng biết ơn đối với công ty quản lý vào thời điểm xác nhận mắc căn bệnh nguy hiểm. Được biết, đây cũng là bài đăng cuối cùng của cô bé trước khi ra đi mãi mãi ở tuổi 16.

"Tài năng cùng nụ cười của Ria sẽ luôn được mọi người nhớ đến mãi”.

Quỳnh Chi (theo Phụ nữ mới, nguồn Koreaboo)