Một quan chức Fed kêu gọi tăng lãi suất thêm ‘50 bps hoặc hơn’

Bà Lorie Logan, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas. (Ảnh: Bloomberg).

Theo bà Lorie Logan, Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, ngân hàng trung ương Mỹ cần tăng lãi suất quỹ liên bang thêm ít nhất 50 điểm cơ bản (bps) để chuyển hướng chính sách tiền tệ sang trạng thái "thắt chặt ở mức độ vừa phải" và đẩy lạm phát về mục tiêu 2%.

Bà Logan đưa ra nhận định trên trong bài phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng tại Texas.

Nữ quan chức cho rằng quyết định tăng lãi suất thêm 25 bps vào tháng trước, đưa lãi suất lên phạm vi 3,75 - 4%, là “bước đi quan trọng đầu tiên” trong quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Bà nhấn mạnh: “Tuy nhiên, hiện tôi ước tính phạm vi lãi suất mục tiêu của Fed cần tăng thêm 50 bps hoặc hơn để cân bằng giữa triển vọng và rủi ro tới hai mục tiêu chính của Fed [ổn định giá cả và tối đa hóa việc làm]. Chúng ta cần phải khôi phục ổn định giá”.

Theo bà Logan, nền kinh tế Mỹ đang mạnh lên và thị trường lao động đang ở trạng thái cân bằng. Dù lạm phát đang hạ nhiệt khi một số yếu tố nhất thời dần biến mất, bà cho rằng lạm phát có thể sẽ khó giảm sâu dưới 2,5% nếu Fed không tiếp tục hành động.

“Một vài đợt tăng nữa sẽ đảo ngược các đợt cắt giảm lãi suất nhằm quản trị rủi ro mà chúng tôi đã thực hiện từ mùa thu năm ngoái”, bà Logan nói.

Tại ba cuộc họp cuối cùng của năm 2025, ngân hàng trung ương Mỹ đã giảm lãi suất tổng cộng 75 bps.

Bài phát biểu của bà Logan diễn ra trong ngày mà lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức đinh trong 24 năm, trước khi giảm nhẹ xuống khoảng 5,24%.

Theo bà, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh và Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng này cũng có thể phản ánh phần bù rủi ro kỳ hạn - khoản lợi suất bổ sung mà nhà đầu tư yêu cầu khi nắm giữ trái phiếu dài hạn thay vì trái phiếu ngắn hạn -đang gia tăng.

“Phần bù rủi ro kỳ hạn gia tăng có thể làm chậm đà tăng trưởng kinh tế, qua đó giảm bớt nhu cầu thắt chặt chính sách tiền tệ”, nữ quan chức chỉ ra.

Ngoài ra, bà Logan lưu ý mức lãi suất chính sách cụ thể cần thiết để kìm hãm nền kinh tế vẫn chưa thể xác định chính xác và sẽ thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào bối cảnh tài chính rộng lớn hơn.

Bà cam kết: “Tôi sẽ tiếp tục theo dõi thị trường lao động, giá cả, tăng trưởng kinh tế, tiêu dùng và các điều kiện tài chính để đánh giá xem liệu chính sách có đang trở nên thắt chặt hay không”.