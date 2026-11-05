Một phút nóng vội khi qua đường sắt, tài xế đối mặt mức phạt 20 triệu đồng

Ngày 4/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp.Hải Phòng cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5 đã xác minh, xử lý trường hợp tài xế ô tô vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường sắt sau khi tiếp nhận phản ánh từ Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.

Theo thông tin phản ánh, khoảng 10h55 ngày 30/10/2026, tại Km46+769 tuyến đường sắt Gia Lâm – Hải Phòng, đoạn giao cắt với đường ngang thuộc địa phận xã Cẩm Giàng, Tp.Hải Phòng, một ô tô mang biển kiểm soát 89H-045xx đã vượt qua đường ngang khi đèn tín hiệu cảnh báo màu đỏ bật sáng.

Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông đường sắt mà còn gây hư hỏng cần chắn tự động và các phụ kiện thuộc hệ thống cảnh báo đường ngang.

Một nữ tài xế ô tô bị lập biên bản xử phạt sau khi cố tình vượt đường ngang đường sắt khi đèn tín hiệu cảnh báo màu đỏ đã bật sáng, đồng thời gây hư hỏng cần chắn tự động và hệ thống cảnh báo. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tài liệu và hình ảnh do đơn vị quản lý đường sắt cung cấp, Đội CSGT đường bộ số 5 đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là chị Đinh Thị N., SN: 1985, trú tại xã Gia Lộc, Tp.Hải Phòng, mời đến làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi: Vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng.

Căn cứ khoản 9 và khoản 11 Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP ngày 19/3/2026 của Chính phủ, hành vi trên bị xử phạt từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, vụ việc còn được làm rõ để giải quyết trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra cho hệ thống cần chắn tự động và thiết bị cảnh báo đường ngang theo quy định.

Từ vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi đi qua đường ngang đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo hoạt động hoặc cần chắn đang hạ, người điều khiển phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng, không tìm cách vượt qua đường ngang.

Theo lực lượng chức năng, tàu hỏa có trọng lượng lớn và không thể dừng lại ngay lập tức khi phát hiện chướng ngại vật trên đường ray. Vì vậy, chỉ một hành động nóng vội, thiếu quan sát của người tham gia giao thông cũng có thể dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng con người và gây thiệt hại lớn về tài sản.

Lực lượng CSGT cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận thông tin phản ánh từ các cơ quan, tổ chức và người dân, kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.