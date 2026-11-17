Đang đi xe bất ngờ bị cây đè đa chấn thương

Một người đàn ông 69 tuổi ở Vĩnh Long phải nhập viện cấp cứu sau khi bị cây xanh đổ đè trúng trong lúc đang điều khiển xe trên đường. Kết quả thăm khám ghi nhận bệnh nhân bị đa chấn thương, trong đó có gãy cột sống cổ C4 và tụ máu trước thân sống từ C2 đến C6.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, Khoa Cấp cứu của bệnh viện vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn giao thông hy hữu do cây xanh đổ trúng người đi đường.

Nạn nhân là nam giới, 69 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long. Theo thông tin ghi nhận, khi đang điều khiển xe lưu thông trên đường, người đàn ông bất ngờ bị một cây xanh do người dân đốn hạ đổ xuống, đè trúng người.

Cú va đập mạnh khiến bệnh nhân bị thương tại nhiều vị trí, gồm vùng đầu, cổ, vai trái, ngực và bàn tay trái. Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Gãy đốt sống cổ C4, tụ máu kéo dài từ C2 đến C6

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiến hành thăm khám, đánh giá tình trạng chấn thương và chỉ định thực hiện các cận lâm sàng cần thiết để xác định mức độ tổn thương.

Kết quả ghi nhận bệnh nhân bị gãy cột sống cổ C4, kèm tụ máu trước thân sống từ C2 đến C6. Đây là tổn thương đáng lo ngại bởi cột sống cổ không chỉ giữ vai trò nâng đỡ đầu mà còn bảo vệ tủy sống và các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Đặc biệt, những chấn thương tại khu vực này có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu tổn thương ảnh hưởng đến tủy sống. Người bệnh có nguy cơ bị rối loạn vận động, cảm giác, thậm chí đe dọa tính mạng tùy mức độ tổn thương.

Một vấn đề cần lưu ý là việc di chuyển, nâng đỡ hoặc thay đổi tư thế người bị nạn không đúng cách có thể khiến tổn thương cột sống cổ trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước tình trạng đa chấn thương của bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử trí, điều trị tích cực và theo dõi sát diễn tiến nhằm hạn chế nguy cơ biến chứng.

BS.CKII Nguyễn Kim Tưởng, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, việc tiếp nhận và xử trí trường hợp đa chấn thương, gãy cột sống cổ do tai nạn bất ngờ đòi hỏi sự khẩn trương, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn. Trong đó, bất động cột sống và kiểm soát nguy cơ tổn thương thần kinh là những vấn đề cần đặc biệt chú trọng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cẩn trọng khi đốn hạ cây xanh ven đường

Từ trường hợp trên, vấn đề an toàn khi đốn hạ cây xanh tại khu vực có người và phương tiện qua lại cần được quan tâm đúng mức.

Việc chặt hạ cây mà không có rào chắn, biển cảnh báo, người cảnh giới và phương án phân luồng giao thông phù hợp có thể gây nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt, những cây có kích thước lớn khi đổ xuống có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu va trúng người hoặc phương tiện.

Bên cạnh phòng tránh tai nạn, cách sơ cứu tại hiện trường cũng đóng vai trò quan trọng, nhất là với những trường hợp nghi ngờ chấn thương đầu, cổ hoặc cột sống.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện người bị nạn có dấu hiệu chấn thương vùng đầu, cổ hoặc cột sống, cần hạn chế tối đa việc di chuyển nạn nhân. Không tự ý kéo, nâng đỡ, xoay người hoặc thay đổi tư thế khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Nếu nghi ngờ chấn thương cột sống cổ, cần cố gắng giữ đầu và cổ ở tư thế ổn định, tránh các động tác làm cổ xoay, gập hoặc ưỡn quá mức; đồng thời nhanh chóng gọi cấp cứu y tế để được hỗ trợ và vận chuyển an toàn.

Đối với các tai nạn có nguy cơ đa chấn thương, việc đánh giá và xử trí sớm tại cơ sở y tế có chuyên môn là cần thiết nhằm phát hiện những tổn thương nghiêm trọng, kể cả khi biểu hiện bên ngoài chưa phản ánh đầy đủ mức độ nguy hiểm.