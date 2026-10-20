Một phút chủ quan, hậu quả nặng nề

Ngày 8/10, tại đường tỉnh 280, đoạn qua thôn Bảo Tháp, xã Đông Cứu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô taxi mang biển kiểm soát 99A-021.XX và xe đạp do bà Nguyễn Thị V (sinh năm 1952) ở thôn Môn Quảng, xã Đông Cứu điều khiển. Vụ tai nạn khiến bà V tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ vụ tai nạn giao thông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh xác định người lái taxi là Hoàng Công S (sinh năm 1996) ở tổ dân phố Quỳnh Phú, phường Gia Bình. Tại cơ quan điều tra, S khai nhận đã sử dụng rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với S. Trước đó, các cơ quan chức năng liên quan đã khám nghiệm hiện trường, tử thi, phương tiện và thu thập các dấu vết, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo các bác sĩ của Phòng Kỹ thuật hình sự, rượu, bia làm suy giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến phản xạ, khả năng phán đoán và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện.

Theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông không được có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Vì vậy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) khuyến cáo người dân đã uống rượu, bia thì không lái xe; đối với tài xế taxi thường xuyên chở khách, yêu cầu này càng phải được thực hiện nghiêm túc.

Để phòng ngừa tai nạn xảy ra, mỗi người cần hình thành thói quen đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khuyến cáo khách hàng không lái xe sau khi uống rượu, bia, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người liên quan cần có trách nhiệm dừng phương tiện, bảo vệ hiện trường, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.