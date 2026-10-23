Một phường ở Hà Tĩnh tháo dỡ 10 cổng làng nhằm hạn chế nguy cơ va chạm, bảo đảm ATGT

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, những ngày này, máy móc được huy động đến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hà Huy Tập để tháo dỡ các cổng làng, cổng chào không còn phù hợp với điều kiện giao thông hiện nay.

Nhiều cổng chào được phá dỡ để đảm bảo giao thông thuận lợi.

Những cổng làng, cổng chào từng góp phần tạo diện mạo khu dân cư nay trở thành điểm nghẽn giao thông khi đường sá được mở rộng, nâng cấp.

Dù mặt đường đã được thảm nhựa rộng rãi, trụ cổng nằm sát mép đường, khẩu độ hẹp khiến không gian lưu thông bị thu hẹp đột ngột, tiềm ẩn nguy cơ va quệt, mất an toàn, nhất là vào giờ cao điểm.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết, địa phương đang triển khai phá dỡ các cổng làng, cổng chào không còn phù hợp nhằm tạo không gian thông thoáng, bảo đảm an toàn giao thông.

Việc làm này nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

“Các tuyến đường trên địa bàn đã được mở rộng, thảm nhựa khang trang, nhưng một số cổng chào vẫn nhỏ, hẹp, tạo thành nút thắt cổ chai, tiềm ẩn nguy cơ va quệt, tai nạn giao thông.

Vì vậy, địa phương tổ chức tháo dỡ để bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Đồng thời, phường triển khai đặt tên đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng và diện mạo đô thị”, ông Trung thông tin.

Theo ông Trung, phường Hà Huy Tập hiện có 37 tổ dân phố, tương ứng với hệ thống 37 cổng chào. Tuy nhiên, địa phương không chủ trương tháo dỡ đồng loạt mà chỉ xử lý những công trình không còn phù hợp với hiện trạng giao thông, xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Hiện nay, địa phương mới tháo dỡ 10 cổng chào. Đối với những tổ dân phố có đề xuất tháo dỡ, phường sẽ xem xét, hỗ trợ triển khai. Những cổng chào vẫn phù hợp, bảo đảm an toàn thì không tháo dỡ”, ông Trung cho biết.

Thực tế nhiều cổng làng được xây dựng từ nhiều năm trước, nay không còn phù hợp với sự phát triển của hạ tầng giao thông. Một số công trình có lối đi hẹp, xuống cấp, hư hỏng hoặc có dấu hiệu bị phương tiện va chạm trong quá trình lưu thông.

Anh Nguyễn Tiến Hùng, người dân địa phương, cho biết nhiều cổng chào được xây dựng từ lâu, trong khi đường sá đã được mở rộng sau quá trình xây dựng nông thôn mới. Do đó, một số cổng không còn phù hợp với mặt đường, gây bất tiện cho việc đi lại.

Một góc phường Hà Huy Tập.

“Đường rộng hơn nhưng cổng vẫn hẹp nên ô tô đi qua, nhất là khi hai xe tránh nhau, gặp nhiều khó khăn. Người dân chúng tôi đồng tình với việc tháo dỡ để đường thông thoáng, đi lại thuận tiện và an toàn hơn”, anh Hùng chia sẻ.

Theo UBND phường Hà Huy Tập, việc tháo dỡ được thực hiện sau khi rà soát hiện trạng, đánh giá ảnh hưởng đến giao thông và lấy ý kiến người dân tại các tổ dân phố, nhằm tạo sự đồng thuận và phù hợp với điều kiện thực tế từng tuyến đường.

Quá trình thi công được tổ chức bằng máy móc phù hợp; mặt bằng sau tháo dỡ được thu dọn, hoàn trả để bảo đảm lưu thông. Địa phương cũng hoàn thành xây mới một cổng trường học đáp ứng yêu cầu về an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy.

Việc tháo dỡ không nhằm xóa bỏ các giá trị văn hóa gắn với khu dân cư, mà để điều chỉnh những công trình không còn phù hợp với quá trình phát triển đô thị.

Bên cạnh xử lý các điểm thắt cổ chai, địa phương cần tiếp tục rà soát hành lang giao thông, hàng rào xanh và công trình ven đường để bảo đảm tầm nhìn, không gian lưu thông. Đồng thời, việc đặt tên đường, hoàn thiện hệ thống nhận diện tuyến phố và duy trì cảnh quan cần được triển khai đồng bộ, góp phần xây dựng diện mạo đô thị Hà Huy Tập thông thoáng, an toàn, thuận tiện hơn.